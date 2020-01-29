Бывший игрок «Кайрата» вернулся в родной клуб из КПЛ

Контракт с ним подписан до 31 декабря.

Последним клубом 29-летнего полузащитника был «Окжетпес», но в этой команде он не имел игровой практики, проведя всего девять игр в период 2018—2019 годов.

Также в его карьере были такие команды, как «Тараз», «Кызыл-Жар СК», «Спартак» (Семей), «Экибастуз», «Кайрат», «Кайсар», «Казахмыс».

В составе «Иртыша» становился серебряным призером премьер-лиги-2012, а с «Кайратом» занимал третье место в сезоне 2013 года.

Провел один матч за сборную Казахстана против Молдовы (3:1) в 2013 году, выйдя на замену на 85-й минуте вместо Улана Конысбаева. Спарринг в турецком Кунду завершился победой подопечных Мирослава Беранека со счетом 3:1.

Также в своем активе имеет две встречи за молодежную сборную.