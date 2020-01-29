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11:42 (мск), источник: Vesti.kz

Бывший игрок «Кайрата» вернулся в родной клуб из КПЛ

Воспитанник павлодарского футбола Тимур Байжанов вернулся в «Иртыш», за который дебютировал в КПЛ в 2008 году, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Контракт с ним подписан до 31 декабря.

Последним клубом 29-летнего полузащитника был «Окжетпес», но в этой команде он не имел игровой практики, проведя всего девять игр в период 2018—2019 годов.

Также в его карьере были такие команды, как «Тараз», «Кызыл-Жар СК», «Спартак» (Семей), «Экибастуз», «Кайрат», «Кайсар», «Казахмыс».

В составе «Иртыша» становился серебряным призером премьер-лиги-2012, а с «Кайратом» занимал третье место в сезоне 2013 года.

Провел один матч за сборную Казахстана против Молдовы (3:1) в 2013 году, выйдя на замену на 85-й минуте вместо Улана Конысбаева. Спарринг в турецком Кунду завершился победой подопечных Мирослава Беранека со счетом 3:1.

Также в своем активе имеет две встречи за молодежную сборную.

Ранее «Иртыш» подписал Серикбола Капанова («Экибастуз»), Сергея Черника (БАТЭ), Пабло Подио («Злин»), Бояна Санковича («Уйпешт»), Марко Томича («Жальгирис»), Левана Куталия («Динамо», Тбилиси), Максима Житнева («Томь»).

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