Новичок КПЛ подписал футболиста с опытом игры в Европе
Воспитанник австрийского футбола с сербскими корнями Александар Станисавлевич стал игроком «Каспия». Соглашение рассчитано до конца года, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Воспитанник австрийского футбола с сербскими корнями Александар Станисавлевич стал игроком «Каспия». Соглашение рассчитано до конца года, сообщает корреспондент Vesti.kz.
30-летний нападающий на взрослом уровне начинал играть в 2008 году в составе клуба «Вольфсберг». Также выступал за другие австрийские команды «Хорн», «Остбан XI», «Ферст», «Золленау», «Форвертс», а также за венгерский «Залаэгерсег», сербские «Слогу», ОФК, «Доньи Срем», «Войводину», «Раднички» из Ниша, «Вождовац», греческий «Астерас» и израильский «Бней Сахнин».
Интересно, что серб уже отметился голом за актауский клуб в рамках товарищеского матча на УТС в Турции.
Его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, оценивается в 600 тысяч евро.
Сезон 2019 года «Каспий» завершил на втором месте в первой лиге и напрямую вышел в
Отметим, что ранее «Каспий» подписал контракт с сербским вратарем Марко Милошевичем. При этом состав актаусцев покинули казахстанский защитник Талгат Кусяпов («Окжетпес»), хорватский нападающий Бранко Чубрило и сербский оборонец Саша Колуния.