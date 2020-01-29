Новичок КПЛ подписал футболиста с опытом игры в Европе

30-летний нападающий на взрослом уровне начинал играть в 2008 году в составе клуба «Вольфсберг». Также выступал за другие австрийские команды «Хорн», «Остбан XI», «Ферст», «Золленау», «Форвертс», а также за венгерский «Залаэгерсег», сербские «Слогу», ОФК, «Доньи Срем», «Войводину», «Раднички» из Ниша, «Вождовац», греческий «Астерас» и израильский «Бней Сахнин».

Интересно, что серб уже отметился голом за актауский клуб в рамках товарищеского матча на УТС в Турции.

Его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, оценивается в 600 тысяч евро.

Сезон 2019 года «Каспий» завершил на втором месте в первой лиге и напрямую вышел в премьер-лигу. В межсезонье команду принял 46-летний сербский специалист Срджан Благоевич, тогда как предыдущий 47-летний сербский тренер Сава Ковачевич переведен на другие должности — отныне он будет отвечать за работу футбольного центра актауского клуба и исполнять функции советника тренерского штаба главной команды.