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15:37 (мск), источник: Vesti.kz

Новичок КПЛ подписал футболиста с опытом игры в Европе

Воспитанник австрийского футбола с сербскими корнями Александар Станисавлевич стал игроком «Каспия». Соглашение рассчитано до конца года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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30-летний нападающий на взрослом уровне начинал играть в 2008 году в составе клуба «Вольфсберг». Также выступал за другие австрийские команды «Хорн», «Остбан XI», «Ферст», «Золленау», «Форвертс», а также за венгерский «Залаэгерсег», сербские «Слогу», ОФК, «Доньи Срем», «Войводину», «Раднички» из Ниша, «Вождовац», греческий «Астерас» и израильский «Бней Сахнин».

Интересно, что серб уже отметился голом за актауский клуб в рамках товарищеского матча на УТС в Турции.

Его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, оценивается в 600 тысяч евро.

Сезон 2019 года «Каспий» завершил на втором месте в первой лиге и напрямую вышел в премьер-лигу. В межсезонье команду принял 46-летний сербский специалист Срджан Благоевич, тогда как предыдущий 47-летний сербский тренер Сава Ковачевич переведен на другие должности — отныне он будет отвечать за работу футбольного центра актауского клуба и исполнять функции советника тренерского штаба главной команды.

Отметим, что ранее «Каспий» подписал контракт с сербским вратарем Марко Милошевичем. При этом состав актаусцев покинули казахстанский защитник Талгат Кусяпов («Окжетпес»), хорватский нападающий Бранко Чубрило и сербский оборонец Саша Колуния.

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