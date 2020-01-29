Перес убедил Зидана отказаться от трансфера Погба

Также доверие к 26-летнему хавбеку начинают терять и в самом манкунианском клубе. На «Олд Траффорд» разочарованы тем, что француз никак не может восстановиться после травмы, которую он получил ещё в сентябре прошлого года. Ввиду этого отмечается, что шансы «Ювентуса» вернуть игрока следующим летом увеличиваются.