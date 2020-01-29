Новичок КПЛ будет играть матчи на арене Суперкубка Казахстана

Искусственное поле на стадионе «Карасай» не соответствует требованиям к матчам КПЛ, поэтому на арене в Петропавловске планируется заменить газон на более современное покрытие. Работы займут несколько месяцев. Ориентировочно летом текущего года «Кызыл-Жар СК» вновь сможет принимать своих соперников на домашней арене.

Из нескольких вариантов стадионов в других городах руководство клуба остановилось на полноразмерном крытом манеже «Тобыл Арена», где свои игры проводит клуб из Костаная.

29 февраля в матче за Суперкубок Казахстана на этом стадионе вместимостью три тысячи зрителей сыграют чемпион страны «Астана» и обладатель Кубка кызылординский «Кайсар».

Отметим, что «Астана» будет до лета играть на стадионе в Кызылорде, а карагандинский «Шахтер» — в Шымкенте. На стадионах в Нур-Султане и в Караганде планируется постелить искусственные поля последнего поколения. Работы продлятся несколько месяцев и завершатся к лету.