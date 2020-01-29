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19:06 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» пропустил шесть безответных мячей от лидера чемпионата Болгарии

Алматинский «Кайрат» потерпел разгромное поражение в товарищеском матче, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Подопечные Алексея Шпилевского провели встречу в рамках учебно-тренировочных сборов в турецком Белеке против болгарского «Лудогорца», который занимает первое место в чемпионате страны.

Встреча завершилась проигрышем «Кайрата» со счетом 0:6. Два гола были пропущены в первом тайме и четыре — во втором. Отметим, что ворота команды защищал 19-летний Данил Устименко.

Состав «Кайрата» на матч против «Лудогорца»: Устименко (в), Миканович, Дугалич (к), Алип, Кейлер, Абикен, Нурмагамет, Астанов, Алыкулов, Аймбетов, Эсеола.

Отметим, что это был заключительный матч алматинской команды на втором учебно-тренировочном сборе. Ранее «Кайрат» провел три контрольных матча на УТС. Накануне алматинцы уступили киевскому «Динамо» (0:2), а до этого за один день сыграли две встречи против польской «Легии» — первую игру выиграли со счетом 1:0, а во второй уступили — 0:2.

Третий УТС «Кайрат» также проведет в Белеке, где 19 февраля сыграет с казанским «Рубином».

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