«Кайрат» пропустил шесть безответных мячей от лидера чемпионата Болгарии
Алматинский «Кайрат» потерпел разгромное поражение в товарищеском матче, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Алматинский «Кайрат» потерпел разгромное поражение в товарищеском матче, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Встреча завершилась проигрышем «Кайрата» со счетом 0:6. Два гола были пропущены в первом тайме и четыре — во втором. Отметим, что ворота команды защищал 19-летний Данил Устименко.
Состав «Кайрата» на матч против «Лудогорца»: Устименко (в), Миканович, Дугалич (к), Алип, Кейлер, Абикен, Нурмагамет, Астанов, Алыкулов, Аймбетов, Эсеола.
Отметим, что это был заключительный матч алматинской команды на втором
Третий УТС «Кайрат» также проведет в Белеке, где 19 февраля сыграет с казанским «Рубином».