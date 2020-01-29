Роналду вошел в историю Instagram
На аккаунт португальского форварда «Ювентуса» подписались более 200 миллионов пользователей. Статистику социальной сети отслеживает Trackalytics.
На аккаунт португальского форварда «Ювентуса» подписались более 200 миллионов пользователей. Статистику социальной сети отслеживает Trackalytics.
Роналду вошел в историю платформы — ему первому из зарегистрированных пользователей удалось преодолеть отметку в 200 миллионов подписчиков. Единственный аккаунт, опережающий профиль португальца, — это страница самой сети Instagram.
В январе 2019-го футболист стал первым, кому удалось набрать более 150 миллионов подписчиков. В октябре того же года Buzz Bingo оценил заработок Роналду в социальной сети. Предполагается, что за один пост форвард может получить 48,66 миллиона долларов.
В нынешнем сезоне на счету Роналду 17 голов в 18 матчах чемпионата Италии. Он также известен благодаря выступлениям за мадридский «Реал», английский «Манчестер Юнайтед» и лиссабонский «Спортинг».