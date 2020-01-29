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19:57 (мск), источник: Vesti.kz

«Мы играли смело». Шпилевский разобрал разгромное поражение «Кайрата» и рассказал о комплектации

Главный тренер алматинского «Кайрата» Алексей Шпилевский, комментируя клубному каналу на YouTube разгром от болгарского «Лудогорца», отметил, что не сожалеет о том, что выбрал такого сильного соперника.

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Он разобрал игру своей команды и отметил, что она еще не до конца укомплектована.

Напомним, что в заключительной контрольной игре на вторых УТС в турецком «Белеке» «Кайрат» проиграл со счетом 0:6. Матч можно посмотреть по этой ссылке.

«Понятно, расстроен, что такой результат. В конце стал разгромным. Но, думаю, у нас были очень хорошие фазы. Особенно во втором тайме 20 минут мы начали так играть, наконец, как задумали. Мы играли смело. Знали, против кого играем. Против отличной команды, у которой техническое оснащение был на очень большом уровне, не просто так команда пробилась в 1/8 финала Лиги Европы. Поэтому мы все равно не хотели отходить от своего плана, хотели все равно высоко, компактно, агрессивно, с максимальным количеством смещаться в сторону мяча и там оказывать давление. Понятно, где-то еще автоматизм не срабатывает. Потому что много футболистов. Нарабатываем, это сборы. Я ни в коем случае не сожалею, что мы выбрали таких ТОП-соперников. В следствие того даже во втором тайме мы два-три гола получили, когда хотели через позиционную атаку разыгрывать смело, даже не бояться, если они нас высоко будут прессинговать. Понятно, где-то принимали не точное решение, не переигрывали прессинг соперника, технические ошибки были. Ну, ничего страшного, это сборы. Мы только три недели как тренируемся, поэтому будем двигаться дальше и ни в коем случае не будем расслабляться или вешать голову», — сказал Шпилевский.

«Мы еще не укомплектованы на всех позициях, поэтому у нас сейчас гораздо больше своих воспитанников на поле, чем у кого-то другого. Даже если брать соперника, у них, по-моему, один или два болгарина были на поле. Ничего страшного, мы ребятам доверяем. Пускай этот опыт набирают», — добавил тренер.

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