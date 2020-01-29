«Мы играли смело». Шпилевский разобрал разгромное поражение «Кайрата» и рассказал о комплектации

«Понятно, расстроен, что такой результат. В конце стал разгромным. Но, думаю, у нас были очень хорошие фазы. Особенно во втором тайме 20 минут мы начали так играть, наконец, как задумали. Мы играли смело. Знали, против кого играем. Против отличной команды, у которой техническое оснащение был на очень большом уровне, не просто так команда пробилась в 1/8 финала Лиги Европы. Поэтому мы все равно не хотели отходить от своего плана, хотели все равно высоко, компактно, агрессивно, с максимальным количеством смещаться в сторону мяча и там оказывать давление. Понятно, где-то еще автоматизм не срабатывает. Потому что много футболистов. Нарабатываем, это сборы. Я ни в коем случае не сожалею, что мы выбрали таких ТОП-соперников. В следствие того даже во втором тайме мы два-три гола получили, когда хотели через позиционную атаку разыгрывать смело, даже не бояться, если они нас высоко будут прессинговать. Понятно, где-то принимали не точное решение, не переигрывали прессинг соперника, технические ошибки были. Ну, ничего страшного, это сборы. Мы только три недели как тренируемся, поэтому будем двигаться дальше и ни в коем случае не будем расслабляться или вешать голову», — сказал Шпилевский.