«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Бруну Фернандеша из «Спортинга»

В ближайшее время Фернандеш пройдет медосмотр, после чего будет заключен личный контракт. Как отмечается в релизе на официальном сайте «Спортинга», за переход 25-летнего полузащитника «МЮ» заплатит 55 миллионов евро, также лиссабонский клуб может получить сверху до 25 миллионов в качестве бонусов за успешное выступление игрока.