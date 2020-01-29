«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Бруну Фернандеша из «Спортинга»

В ближайшее время Фернандеш пройдет медосмотр, после чего будет заключен личный контракт. Как отмечается в релизе на официальном сайте «Спортинга», за переход 25-летнего полузащитника «МЮ» заплатит 55 миллионов евро, также лиссабонский клуб может получить сверху до 25 миллионов в качестве бонусов за успешное выступление игрока.
Фернандеш перешел в «Спортинг» из итальянской «Сампдории» в 2017 году. В составе лиссабонского клуба он забил 63 гола в 137 матчах, выигрывал Кубок Португалии и Кубок португальской лиги, дважды признавался лучшим игроком чемпионата Португалии.