«Шахтер» пополнился призером Олимпиады в Рио из сборной Нигерии
Карагандинский «Шахтер» усилился футболистом сборной Нигерии, передают Vesti.kz.
Карагандинский «Шахтер» усилился футболистом сборной Нигерии, передают Vesti.kz.
Как сообщил агент Дмитрий Селюк в своем твиттере, Мухаммед Усман — бронзовый призер Олимпиады-2016 в Бразилии в составе сборной Нигерии — уже присоединился к команде.
«Игрок сборной Нигерии, который в игре перед ЧМ в России экзаменовал “Атлетико Мадрид”. Является бронзовым призером Олимпиады в Бразилии», — написал Селюк.