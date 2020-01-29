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29 января, источник: Vesti.kz

«Шахтер» пополнился призером Олимпиады в Рио из сборной Нигерии

Карагандинский «Шахтер» усилился футболистом сборной Нигерии, передают Vesti.kz.

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Источник: sportbox.ru

Как сообщил агент Дмитрий Селюк в своем твиттере, Мухаммед Усман — бронзовый призер Олимпиады-2016 в Бразилии в составе сборной Нигерии — уже присоединился к команде.

«Игрок сборной Нигерии, который в игре перед ЧМ в России экзаменовал “Атлетико Мадрид”. Является бронзовым призером Олимпиады в Бразилии», — написал Селюк.

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