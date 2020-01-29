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22:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ньюкасл» может быть продан российской компании

«Ньюкасл» может быть продан одному из двух российских консорциумов, информирует BBC. Компании, которые могут приобрести английский клуб, не называются.

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Источник: Reuters

Однако отмечается, что они могут предложить больше 340 миллионов фунтов. Именно такую сумму хотят заплатить за английский клуб саудовские инвесторы.

Нынешним владельцем «Ньюкасла» является британский магнат Майк Эшли, который выставил клуб на продажу два года назад. В последние недели переговоры о продаже «Ньюкасла» активизировались.

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