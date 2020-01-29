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22:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Чемпион мира по футболу 2002 года Лусио завершил карьеру

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Чемпион мира по футболу 2002 года в составе сборной Бразилии защитник Лусио объявил о завершении карьеры в возрасте 41 года.

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Источник: AFP 2020

«Сегодня для меня особенный день. Сегодня я заканчиваю карьеру профессионального футболиста. Я благодарю Бога, Бразилию, мою семью, всех, кто прямо и косвенно поддерживал меня на этом пути», — приводит слова Лусио Globoesporte.

На клубном уровне Лусио выступал в Европе за леверкузенский «Байер», мюнхенскую «Баварию», итальянские «Интер» и «Ювентус». В составе «Баварии» он по три раза выигрывал чемпионат и Кубок Германии, в составе «Интера» становился чемпионом Италии, победителем Лиги чемпионов, дважды побеждал в Кубке Италии. Лусио помог национальной команде стать чемпионом мира в 2002 году и два раза завоевать Кубок конфедераций (2005, 2009). За сборную Бразилии футболист провел 105 матчей, забил 4 гола.

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