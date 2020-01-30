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01:13 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» вышел в четвертьфинал Кубка Испании, разгромив «Сарагосу»

В матче 1/8 финала Кубка Испании «Сарагоса» принимала мадридский «Реал». Встреча прошла на стадионе «Ла-Романеда» в Сарагосе и завершилась победой гостей со счётом 4:0.

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Источник: AP 2020

Голами в составе мадридской команды отметились нападающие Винисиус Жуниор и Карим Бензема, а также защитник Рафаэль Варан и полузащитник Лукас Васкес. Напомним, в 1/16 финала турнира «Реал» обыграл «Унионистас» (3:1), а «Сарагоса» выбила из Кубка Испании «Мальорку» (3:1).

В другом матче 1/8 финала Кубка Испании «Осасуна» на выезде проиграла «Реал Сосьедад». Игра, прошедшая в Сан-Себастьяне, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Таким образом, в четвертьфинал Кубка Испании вышли мадридский «Реал» и «Реал Сосьедад», а «Сарагоса» и «Осасуна» покинули турнир.

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