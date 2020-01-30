«Реал» вышел в четвертьфинал Кубка Испании, разгромив «Сарагосу»
В матче 1/8 финала Кубка Испании «Сарагоса» принимала мадридский «Реал». Встреча прошла на стадионе «Ла-Романеда» в Сарагосе и завершилась победой гостей со счётом 4:0.
В матче 1/8 финала Кубка Испании «Сарагоса» принимала мадридский «Реал». Встреча прошла на стадионе «Ла-Романеда» в Сарагосе и завершилась победой гостей со счётом 4:0.
Голами в составе мадридской команды отметились нападающие Винисиус Жуниор и Карим Бензема, а также защитник Рафаэль Варан и полузащитник Лукас Васкес. Напомним, в 1/16 финала турнира «Реал» обыграл «Унионистас» (3:1), а «Сарагоса» выбила из Кубка Испании «Мальорку» (3:1).
Таким образом, в четвертьфинал Кубка Испании вышли мадридский «Реал» и «Реал Сосьедад», а «Сарагоса» и «Осасуна» покинули турнир.