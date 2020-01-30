«Манчестер Сити» сыграет с «Астон Виллой» в финале Кубка английской лиги

В составе «Манчестер Юнайтед» отличился Неманья Матич (35-я минута). На 76-й минуте матча сербский полузащитник был удален за вторую желтую карточку. Для Матича этот гол стал первым за 399 дней, в предыдущий раз он сумел забить в матче против «Хаддерсфилда» 26 декабря 2018 года (3:1).

«Манчестер Сити» не проигрывал в Кубке английской лиги с октября 2016 года, в предыдущий раз команда уступила именно «Манчестер Юнайтед» (0:1). После этого клуб одержал 11 побед и четыре раза сыграл вничью, дважды став обладателем трофея. В финале турнира подопечные Хосепа Гвардиолы сыграют в третий раз подряд, рекорд по этому показателю принадлежит клубам «Ливерпуль» и «Ноттингем Форест», принимавшим участие в решающей встрече по четыре раза кряду. Всего «Манчестер Сити» шесть раз становился победителем турнира, «Манчестер Юнайтед» трижды выигрывал Кубок английской лиги.