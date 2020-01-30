Текущие события
Футбол. Зарубежный
29.01
Вест Хэм Юнайтед
Ливерпуль
02
Футбол. Зарубежный
31.01
Герта
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
31.01
Ренн
Нант
Футбол. Зарубежный
1.02
Гранада
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
1.02
Лестер
Челси
Футбол. Зарубежный
1.02
Болонья
Брешиа
Все события
Фоторепортажи
21Безупречная Трусова, ошибки Косторной и Щербаковой. Тренировки ЧЕ-2020
11Сборная России стала серебряным призером МЧМ
01:23 (мск), источник: ТАСС

«Манчестер Сити» сыграет с «Астон Виллой» в финале Кубка английской лиги

ТАСС, 30 января. Футбольный клуб «Манчестер Сити» дома со счетом 0:1 проиграл «Манчестер Юнайтед» во втором полуфинальном матче Кубка английской лиги, но смог выйти в финал турнира по сумме двух встреч. В первой игре «Манчестер Сити» одержал победу со счетом 3:1.

Наверх
Источник: AP 2020

В составе «Манчестер Юнайтед» отличился Неманья Матич (35-я минута). На 76-й минуте матча сербский полузащитник был удален за вторую желтую карточку. Для Матича этот гол стал первым за 399 дней, в предыдущий раз он сумел забить в матче против «Хаддерсфилда» 26 декабря 2018 года (3:1).

Читайте также
Фанаты «МЮ» напали на дом вице-президента клуба

«Манчестер Сити» не проигрывал в Кубке английской лиги с октября 2016 года, в предыдущий раз команда уступила именно «Манчестер Юнайтед» (0:1). После этого клуб одержал 11 побед и четыре раза сыграл вничью, дважды став обладателем трофея. В финале турнира подопечные Хосепа Гвардиолы сыграют в третий раз подряд, рекорд по этому показателю принадлежит клубам «Ливерпуль» и «Ноттингем Форест», принимавшим участие в решающей встрече по четыре раза кряду. Всего «Манчестер Сити» шесть раз становился победителем турнира, «Манчестер Юнайтед» трижды выигрывал Кубок английской лиги.

В финальном матче, который пройдет 1 марта на стадионе «Уэмбли», подопечные Гвардиолы встретятся с «Астон Виллой». Во вторник команда в другом полуфинальном противостоянии взяла верх над «Лестером» (1:1, 2:1).

Читайте также
Астон Вилла
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лестер
НовостиМатчиСоставСтатистика
Манчестер Сити
НовостиМатчиСоставСтатистика
Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 На одном из этапов КамАЗ налетел на трехметровую груду камней и несколько раз перевернулся
Один из величайших дней в истории мужского российского фигурного катания
Соболев перешел в «Спартак»: все условия и главные слова
Шакил О’Нил расплакался во время интервью о Коби (видео)
«Ливерпуль» выиграл 15-й матч подряд в чемпионате Англии
«Реал» вышел в 1/4 финала Кубка Испании, победив со счетом 4:0
На молодежном чемпионате мира по хоккею запретили рукопожатия
Гол экс-игрока «Зенита» помог «ПСЖ» выйти в  1/4 Кубка Франции
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь