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01:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ливерпуль» продлил беспроигрышную серию в АПЛ, обыграв «Вест Хэм»

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. «Ливерпуль» одержал выездную победу над «Вест Хэмом» в перенесенном матче 18-го тура чемпионата Англии по футболу.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 2:0. Голы забили Мохамед Салах (35-я минута, с пенальти) и Алекс Окслейд-Чемберлен (52).

«Ливерпуль» еще не проигрывал в текущем чемпионате и после 24 матчей с 70 очками занимает первое место в турнирной таблице премьер-лиги. «Вест Хэм» (23) располагается на 17-й строчке.

В следующем матче «Ливерпуль» 1 февраля примет «Саутгемптон», а «Вест Хэм» в тот же день сыграет дома с «Брайтоном».

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Вест Хэм Юнайтед
0:2
Первый тайм: 0:1
Ливерпуль
Футбол, Англия, Тур 1829.01.2020, 22:45 (МСК UTC+3)London Stadium
Главные тренеры
Дэвид МойесЮрген Клопп
Голы
Мохамед Салах35′
Алекс Окслейд-Чемберлен(Мохамед Салах)52′
Составы команд
1Лукаш Фабяньски
1Алиссон
3Аарон Крессуэлл
4Виргил ван Дейк
21Анджело Огбонна
12Джо Гомес
23Исса Диоп
34′
26Эндрю Робертсон
26Артур Масуаку
5Джорджиньо Вайналдум
52Джереми Нгакия
14Джордан Хендерсон
16Марк Нобл
43′
9Роберту Фирмину
41Деклан Райс
11Мохамед Салах
11Роберт Снодграсс
66Трент Александр-Арнолд
77′
22Себастьен Алле
8Наби Кейта
10Мануэль Лансини
69′
15Алекс Окслейд-Чемберлен
85′
18Пабло Форнальс
48Кертис Джонс
27Дивок Ориги
69′
3Фабинью
Статистика
2Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
7Удары (всего)13
4Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
3Угловые7
6Фолы6
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяДжон Мосс(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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