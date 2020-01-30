«Ливерпуль» продлил беспроигрышную серию в АПЛ, обыграв «Вест Хэм»
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. «Ливерпуль» одержал выездную победу над «Вест Хэмом» в перенесенном матче 18-го тура чемпионата Англии по футболу.
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. «Ливерпуль» одержал выездную победу над «Вест Хэмом» в перенесенном матче 18-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 2:0. Голы забили Мохамед Салах (35-я минута, с пенальти) и Алекс
В следующем матче «Ливерпуль» 1 февраля примет «Саутгемптон», а «Вест Хэм» в тот же день сыграет дома с «Брайтоном».
|Дэвид Мойес
|Юрген Клопп
|Мохамед Салах
|35′
|Алекс Окслейд-Чемберлен(Мохамед Салах)
|52′
|1
|Лукаш Фабяньски
|1
|Алиссон
|3
|Аарон Крессуэлл
|4
|Виргил ван Дейк
|21
|Анджело Огбонна
|12
|Джо Гомес
|23
|Исса Диоп
34′
|26
|Эндрю Робертсон
|26
|Артур Масуаку
|5
|Джорджиньо Вайналдум
|52
|Джереми Нгакия
|14
|Джордан Хендерсон
|16
|Марк Нобл
43′
|9
|Роберту Фирмину
|41
|Деклан Райс
|11
|Мохамед Салах
|11
|Роберт Снодграсс
|66
|Трент Александр-Арнолд
77′
|22
|Себастьен Алле
|8
|Наби Кейта
|10
|Мануэль Лансини
69′
|15
|Алекс Окслейд-Чемберлен
85′
|18
|Пабло Форнальс
|48
|Кертис Джонс
|27
|Дивок Ориги
69′
|3
|Фабинью
|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|7
|Удары (всего)
|13
|4
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|7
|6
|Фолы
|6
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Джон Мосс(Англия)