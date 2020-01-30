«Ливерпуль» продлил беспроигрышную серию в АПЛ, обыграв «Вест Хэм»

Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 2:0. Голы забили Мохамед Салах (35-я минута, с пенальти) и Алекс Окслейд-Чемберлен (52).

«Ливерпуль» еще не проигрывал в текущем чемпионате и после 24 матчей с 70 очками занимает первое место в турнирной таблице премьер-лиги. «Вест Хэм» (23) располагается на 17-й строчке.