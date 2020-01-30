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10:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Отдохнувший «Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм». Клопп не зря ротирует состав

Мерсисайдцы оторвались от «Манчестер Сити» на 19 очков.

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Источник: Reuters

«Ливерпуль» снова выиграл. На этот раз мерсисайдцы разобрались с «Вест Хэмом» в матче 18-го тура, который был перенесён из-за участия «красных» в клубном чемпионате мира. Вряд ли кто-то всерьёз рассчитывал, что «молотобойцы» смогут остановить лидера чемпионата. Ключевые игроки «Ливерпуля», получившие отдых в матче Кубка Англии, разобрались с одним из аутсайдеров АПЛ. «Вест Хэм» находится на грани зоны вылета, несмотря на громкие имена в составе. Лондонский клуб из-за травм не мог рассчитывать на Уилшира, Ярмоленко и Фелипе Андерсона. Главной потерей «Ливерпуля» стало отсутствие Садио Мане, его место слева в атаке занял Дивок Ориги.

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«Вест Хэм» вышел на игру с тремя центральными защитниками, тем самым дав понять установку на матч — отбиваться большими силами, а впереди действовать, как получится. «Ливерпуль» привычно владел мячом, но как только они доходили до чужой штрафной, тут же приходилось откатываться назад. В первые минуты матча мерсисайдцы часто теряли мяч — оборона «молотобойцев» действовала надёжно, прерывая каждый навес или прострел.

Главной опасностью для «Вест Хэма» стали быстрые атаки гостей. «Ливерпуль» вытягивал хозяев на свою половину поля, за счет этого лишая хозяев численного преимущества в обороне. Крайние фулбэки «молотобойцев» Масуаку и Нгакиа убегали вперёд, а тройка защитников растягивалась под давлением игроков атаки «Ливерпуля». На 23-й минуте «Ливерпуль» едва не открыл счёт. Мерсисайдцы красиво разыграли мяч, Салах дождался подключения Робертсона. Шотландец вошёл в штрафную и пытался сходу переправить мяч в ворота, но удар шотландца оказался неточен.

Хозяева периодически владели мячом и даже пытались что-то придумать в атаке. Выделялся активностью правый фланг, откуда Снодграсс и Нгакиа выполняли подачи в адрес Аллера. «Ливерпуль» добивался остроты в позиционной атаке двумя способами: за счёт разрезающих передач между линиями, либо благодаря подключениям Робертсона. Первый метод сработал лучшего второго.

На 33-й минуте «Ливерпуль» заработал пенальти: Александер-Арнольд нашёл передачей Фирмино в чужой штрафной. Мяч дошёл до Ориги, но пробить ему не удалось — Диоп заплёл ноги бельгийцу. Салах уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар.

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На перерыв команды ушли при счёте 1:0 в пользу гостей.

Начало второго тайма прошло на встречных курсах. На 49-й минуте Лансини мог забить, но не попал толком по мячу, находясь в штрафной «Ливерпуля». Уже через минуту мерсисайдцы создали ответный момент — после удара Фирмино выручил Фабьянски. «Ливерпуль» удвоил своё преимущество на 52-й минуте матча: гости поймали «Вест Хэм» в переходной фазе после выноса мяча из штрафной, Салах вырезал передачу на Окслейд-Чемберлена. Алекс подработал мяч и чётко пробил в угол.

На время игра успокоилась. «Ливерпуль» продолжал контролировать мяч, но уже без большого стремления к атаке. На 66-й минуте Ориги пробивал в дальний угол, но снова «Вест Хэм» выручил Фабьянски. На 71-й минуте хозяева имели два шанса забить: сначала Райс пробивал, но выручил Алисон, а затем Александер-Арнольд едва не оформил автогол (выручила штанга). В оставшееся время Салах дважды мог забить, голевой момент для «Вест Хэма» вновь создал Деклан Райс. Счёт остался неизменным — 2:0 в пользу мерсисайдцев.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Ливерпуль» играючи разобрался с «Вест Хэмом». Команда Клоппа не включала предельные скорости, а их победу вполне можно назвать энергосберегающей. Немецкий специалист не зря ротировал состав, ведь уже в воскресенье мерсисайдцам предстоит матч с «Саутгемптоном». На общем фоне выделялся свежий Салах, который на пути к своей идеальной форме. До титула «Ливерпуля» остаётся совсем немного, главная интрига — проиграют ли «красные» до конца чемпионата.

Николай Егорычев

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0:2
Первый тайм: 0:1
Ливерпуль
Футбол, Англия, Тур 1829.01.2020, 22:45 (МСК UTC+3)London Stadium, 59959 зрителей
Главные тренеры
Дэвид МойесЮрген Клопп
Голы
Мохамед Салах35′
Алекс Окслейд-Чемберлен(Мохамед Салах)52′
Составы команд
1Лукаш Фабяньски
1Алиссон
3Аарон Крессуэлл
4Виргил ван Дейк
21Анджело Огбонна
12Джо Гомес
23Исса Диоп
34′
26Эндрю Робертсон
26Артур Масуаку
5Джорджиньо Вайналдум
52Джереми Нгакия
14Джордан Хендерсон
16Марк Нобл
43′
9Роберту Фирмину
41Деклан Райс
11Мохамед Салах
11Роберт Снодграсс
66Трент Александр-Арнолд
77′
22Себастьен Алле
8Наби Кейта
10Мануэль Лансини
69′
15Алекс Окслейд-Чемберлен
85′
18Пабло Форнальс
48Кертис Джонс
27Дивок Ориги
69′
3Фабинью
Статистика
2Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
7Удары (всего)13
4Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
3Угловые7
6Фолы6
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяДжон Мосс(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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