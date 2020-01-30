Отдохнувший «Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм». Клопп не зря ротирует состав
Мерсисайдцы оторвались от «Манчестер Сити» на 19 очков.
Мерсисайдцы оторвались от «Манчестер Сити» на 19 очков.
«Ливерпуль» снова выиграл. На этот раз мерсисайдцы разобрались с «Вест Хэмом» в матче 18-го тура, который был перенесён
«Вест Хэм» вышел на игру с тремя центральными защитниками, тем самым дав понять установку на матч — отбиваться большими силами, а впереди действовать, как получится. «Ливерпуль» привычно владел мячом, но как только они доходили до чужой штрафной, тут же приходилось откатываться назад. В первые минуты матча мерсисайдцы часто теряли мяч — оборона «молотобойцев» действовала надёжно, прерывая каждый навес или прострел.
Главной опасностью для «Вест Хэма» стали быстрые атаки гостей. «Ливерпуль» вытягивал хозяев на свою половину поля, за счет этого лишая хозяев численного преимущества в обороне. Крайние фулбэки «молотобойцев» Масуаку и Нгакиа убегали вперёд, а тройка защитников растягивалась под давлением игроков атаки «Ливерпуля». На 23-й минуте «Ливерпуль» едва не открыл счёт. Мерсисайдцы красиво разыграли мяч, Салах дождался подключения Робертсона. Шотландец вошёл в штрафную и пытался сходу переправить мяч в ворота, но удар шотландца оказался неточен.
На 33-й минуте «Ливерпуль» заработал пенальти:
На перерыв команды ушли при счёте 1:0 в пользу гостей.
Начало второго тайма прошло на встречных курсах. На 49-й минуте Лансини мог забить, но не попал толком по мячу, находясь в штрафной «Ливерпуля». Уже через минуту мерсисайдцы создали ответный момент — после удара Фирмино выручил Фабьянски. «Ливерпуль» удвоил своё преимущество на 52-й минуте матча: гости поймали «Вест Хэм» в переходной фазе после выноса мяча из штрафной, Салах вырезал передачу на
На время игра успокоилась. «Ливерпуль» продолжал контролировать мяч, но уже без большого стремления к атаке. На 66-й минуте Ориги пробивал в дальний угол, но снова «Вест Хэм» выручил Фабьянски. На 71-й минуте хозяева имели два шанса забить: сначала Райс пробивал, но выручил Алисон, а затем
«Ливерпуль» играючи разобрался с «Вест Хэмом». Команда Клоппа не включала предельные скорости, а их победу вполне можно назвать энергосберегающей. Немецкий специалист не зря ротировал состав, ведь уже в воскресенье мерсисайдцам предстоит матч с «Саутгемптоном». На общем фоне выделялся свежий Салах, который на пути к своей идеальной форме. До титула «Ливерпуля» остаётся совсем немного, главная интрига — проиграют ли «красные» до конца чемпионата.
Николай Егорычев
|Дэвид Мойес
|Юрген Клопп
|Мохамед Салах
|35′
|Алекс Окслейд-Чемберлен(Мохамед Салах)
|52′
|1
|Лукаш Фабяньски
|1
|Алиссон
|3
|Аарон Крессуэлл
|4
|Виргил ван Дейк
|21
|Анджело Огбонна
|12
|Джо Гомес
|23
|Исса Диоп
34′
|26
|Эндрю Робертсон
|26
|Артур Масуаку
|5
|Джорджиньо Вайналдум
|52
|Джереми Нгакия
|14
|Джордан Хендерсон
|16
|Марк Нобл
43′
|9
|Роберту Фирмину
|41
|Деклан Райс
|11
|Мохамед Салах
|11
|Роберт Снодграсс
|66
|Трент Александр-Арнолд
77′
|22
|Себастьен Алле
|8
|Наби Кейта
|10
|Мануэль Лансини
69′
|15
|Алекс Окслейд-Чемберлен
85′
|18
|Пабло Форнальс
|48
|Кертис Джонс
|27
|Дивок Ориги
69′
|3
|Фабинью
|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|7
|Удары (всего)
|13
|4
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|7
|6
|Фолы
|6
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Джон Мосс(Англия)