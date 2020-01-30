В Китае перенесены все футбольные матчи из-за коронавируса

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«В рамках усилий по профилактике и контролю за распространением коронавируса нового типа, с целью защитить здоровье болельщиков, журналистов, игроков, тренеров, официальных лиц, а также различных сотрудников футбольных клубов, футбольная ассоциация Китая приняла решение с сегодняшнего дня отложить проведение всех футбольных матчей сезона 2020 года по всей стране», — говорится в заявлении.

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Отмечается, что ассоциация намерена поддерживать тесные контакты с властями, и в зависимости от развития ситуации в разных районах страны время каждого матча сезона будет определяться отдельно. В случае необходимости в расписание будут вноситься изменения, о чем ассоциация будет оперативно сообщать.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань, расположенном в центральной части страны (провинция Хубэй), возбудителем которой стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, началась в конце декабря. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии.