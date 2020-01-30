Текущие события
Футбол. Зарубежный
29.01
Вест Хэм Юнайтед
Ливерпуль
02
Футбол. Зарубежный
31.01
Герта
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
31.01
Ренн
Нант
Футбол. Зарубежный
1.02
Гранада
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
1.02
Лестер
Челси
Футбол. Зарубежный
1.02
Болонья
Брешиа
Все события
Фоторепортажи
19Синицина и Кацалапов стали чемпионами Европы!
23Пушкин и витязи, елка и драники. Звезды КХЛ в Москве
11:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Китае перенесены все футбольные матчи из-за коронавируса

ПЕКИН, 30 янв — РИА Новости. Китайская футбольная ассоциация в связи с распространением нового типа коронавируса отложила все внутренние матчи нового сезона на неопределенный срок, говорится в опубликованном в четверг заявлении.

Наверх
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

«В рамках усилий по профилактике и контролю за распространением коронавируса нового типа, с целью защитить здоровье болельщиков, журналистов, игроков, тренеров, официальных лиц, а также различных сотрудников футбольных клубов, футбольная ассоциация Китая приняла решение с сегодняшнего дня отложить проведение всех футбольных матчей сезона 2020 года по всей стране», — говорится в заявлении.

Читайте также
IIHF запретила хоккеистам обмениваться рукопожатиями на молодежном ЧМ второго дивизиона

Отмечается, что ассоциация намерена поддерживать тесные контакты с властями, и в зависимости от развития ситуации в разных районах страны время каждого матча сезона будет определяться отдельно. В случае необходимости в расписание будут вноситься изменения, о чем ассоциация будет оперативно сообщать.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань, расположенном в центральной части страны (провинция Хубэй), возбудителем которой стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, началась в конце декабря. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии.

Новый коронавирус выявлен во всех регионах Китая. По последним данным, количество зараженных составляет 7 711 человек, 170 человек погибли.

Читайте также
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Соцсети разозлила новая 'голая выходка' Волански
Уехавшая в Польшу Куракова рассказала об отношении поляков к русским
Еще один невероятный вечер Овечкина. Он переписал кучу рекордов
Петр Ян: Обхожу опасные моменты, чтобы не уехать лет на пять
Очаровательная дочь Сергея Семака ждет ребенка (фото)
Кокорина предложили донести на руках на Урал
Красавица-футболистка покорила фанатов, не выходя на поле (фото)
Отдохнувший «Ливерпуль» выиграл. Клопп не зря ротирует состав
Первый ушел: итоги четвертьфиналов Australian Open
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь