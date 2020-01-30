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12:04 (мск), источник: Прессбол

Не судите строго. Захару Волкову совсем необязательно уезжать в другой чемпионат

Защитника безусловно ждет наказание за участие в договорном матче. Но, вероятно, уже летом у него будет возможность снова выйти на поле в футболке БАТЭ.

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Источник: Прессбол

Дело об организации договорных матчей уже передано в Минский городской суд — в качестве обвиняемых привлечены 20 лиц.

А сейчас — только о самом известном игроке, вовлеченном в «дело о «договорняках». О Захаре Волкове, который еще молод, перспективен, выступает за 15-кратного чемпиона Беларуси БАТЭ и находится в обойме национальной сборной.

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Ему всего 22, его карьера только начала складываться — и неминуемая дисквалификация никак не входит в планы игрока. Самый простой выход из ситуации — отъезд за границу (например, в аренду), где воздух вольнее, а наказание дисциплинарного комитета БФФ не имеет силы. Вот только «самый простой» не значит «устраивающий всех». Вряд ли БАТЭ радует перспектива расставания со своим основным центральным защитником. Да и не факт, что сам Волков, у которого действующий контракт с борисовским клубом, так уж мечтает побыстрее сменить обстановку.

Впрочем, если присмотреться, ситуация вовсе не требует форс-мажорных решений — только немного смирения со сторон клуба и игрока.

Во-первых, Волкову не грозит уголовное преследование. Защитник раскаялся, пошел на сотрудничество со следствием — и у органов к нему вопросов не осталось. Скорее, некоторое сочувствие. Вот что на этот счет сказал «Прессболу» представитель Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК):


На основании ваших публикаций можно сформировать мнение, что Захар Волков чуть ли не главный злодей в этом деле, что, конечно, не так. По Волкову есть только один эпизод — кубковый матч «Нафтана» с «Крумкачамi», о котором вы много и подробно писали. Уголовное преследование в отношении его прекращено, футболист явился с повинной и помог следствию. По спортивной линии, от федерации, наказания ему не избежать — и пусть это станет уроком для других молодых футболистов, не сумевших уйти от соблазна. Да, у Волкова непростые жизненные обстоятельства… Это его ни в коем случае не оправдывает, просто те, кто к нему обращался с подобным предложением, о них, безусловно, знали — и обратились не просто так. Такие как Волков — это пешки, которым ломают карьеры за небольшие суммы в сравнении с теми, что крутятся наверху.
Во-вторых, наказания от БФФ Волкову не избежать — но что это будет за наказание? Согласно дисциплинарному кодексу БФФ, игрокам, участвовавшим в организации договорных матчей, грозит штраф и дисквалификация от 1 года до 5 лет. Учитывая обстоятельства (раскаяние, помощь следствию, только один договорной матч в анамнезе, эпизодическая роль в деле), Волкова наверняка отстранят от футбола на минимальный срок — на год.

Это как будто повод на сезон уехать в другой чемпионат (хотя бы в аренду). Но! У игрока есть еще опция: подать прошение и добиться «условно-досрочного» уже через полгода. Такую возможность предоставляет ст. 10 Дисциплинарного кодекса БФФ «Отсрочка исполнения дисциплинарного наказания». В случае успеха защитник уже в августе сможет играть за БАТЭ во всех турнирах. Вероятность такого развития событий довольно высока: ведь в целом и болельщики, и функционеры молодому игроку скорее сочувствуют, чем желают его образцово-показательно высечь, чтобы другим было неповадно.

В-третьих, в белорусском футболе уже был прецедент, когда игрока дисквалифицировали на год, а затем смягчали наказание. Правда, связан тот случай не с «договорняками», а с поведением на поле.

В сентябре 2008-го в концовке матча МТЗ-РИПО — «Нафтан» новополочане забили гол и повели 2:0. Судья Сергей Сахаревич показал на центр, вратарь Александр Сулима решил, что перед голом на нем сфолили, и отправился разбираться с рефери. Сначала голкипер просто вдохновенно кричал на Сахаревича, а затем, чтобы лучше доходило, толкнул того в грудь. В итоге — удаление, а после рассмотрения эпизода дисциплинарным комитетом — дисквалификация на год.

МТЗ-РИПО хотя и ввязался в борьбу за голкипера, Сулиму не отстоял. Зато БФФ не стала держать оборону до последнего и спустя полгода сменила наказание на условное. Как раз перед стартом нового сезона.

Полгода — минимальный срок, который нужно оттрубить перед тем, как запросить о снисхождении, согласно регламенту. Но затем, думается, в случае с Волковым (как и другими игроками, которые раскаялись и оказали помощь следствию) БФФ упорствовать не будет.

Придется немного потерпеть без футбола — но как раз столько, чтобы не срываться из БАТЭ прямо сейчас, куда бы ни позвали.

Сейчас Волков проходит сбор с БАТЭ в Турции.

Артем ФАНДО

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