Стали известны новый клуб Исламхана и детали контракта
По информации Vesti.kz, капитан сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан отправился в Объединенные Арабские Эмираты для подписания контракта с местным клубом «Аль-Айн».
По информации Vesti.kz, капитан сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан отправился в Объединенные Арабские Эмираты для подписания контракта с местным клубом «Аль-Айн».
Исламхан вылетел для прохождения медицинского осмотра, после чего казахстанец должен подписать контракт сроком на пять месяцев.
«Аль-Айн» является 13-кратным чемпионом ОАЭ. В 2018 году клуб играл в финале клубного чемпионата мира, уступив мадридскому «Реалу» (1:4).
Напомним, что Исламхан покинул «Кайрат» в качестве свободного агента, после чего проходил просмотр в российском «Зените», однако до подписания контракта дело не дошло.