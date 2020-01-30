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13:11 (мск), источник: Vesti.kz

Стали известны новый клуб Исламхана и детали контракта

По информации Vesti.kz, капитан сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан отправился в Объединенные Арабские Эмираты для подписания контракта с местным клубом «Аль-Айн».

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Источник: РИА "Новости"

Исламхан вылетел для прохождения медицинского осмотра, после чего казахстанец должен подписать контракт сроком на пять месяцев.

«Аль-Айн» является 13-кратным чемпионом ОАЭ. В 2018 году клуб играл в финале клубного чемпионата мира, уступив мадридскому «Реалу» (1:4).

Напомним, что Исламхан покинул «Кайрат» в качестве свободного агента, после чего проходил просмотр в российском «Зените», однако до подписания контракта дело не дошло.

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