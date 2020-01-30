Стали известны новый клуб Исламхана и детали контракта

Источник: РИА "Новости"

Исламхан вылетел для прохождения медицинского осмотра, после чего казахстанец должен подписать контракт сроком на пять месяцев.

«Аль-Айн» является 13-кратным чемпионом ОАЭ. В 2018 году клуб играл в финале клубного чемпионата мира, уступив мадридскому «Реалу» (1:4).