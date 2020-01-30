Финал против «Реала» и рекорд лиги. Что известно о новом клубе Исламхана

Источник: AP 2020

«Аль-Айн» представляет город Эль-Айн. Клуб основан в 1968 году и имеет прозвище «Босс». Команда проводит домашние матчи на стадионе «Хазза бин Зайед», который вмещает 25 500 зрителей. Арена была построена в 2014 году.

Клуб 13 раз выигрывал чемпионат ОАЭ, что является национальным рекордом. Последний раз «Аль-Айн» побеждал в чемпионате в сезоне-2017/18.

Кроме того, клуб семь раз становился обладателем Кубка ОАЭ и пять раз выигрывал Суперкубок.

В 2003 году «Аль-Айн» победил в Лиге чемпионов АФК. В 2018 году арабская команда выступала на клубном чемпионате мира на правах хозяйки турнира и дошла до финала, где уступила мадридскому «Реалу» со счетом 1:4. На пути к решающему матчу были обыграны «Тим Веллингтон» (Новая Зеландия), «Эсперанс» (Тунис) и аргентинский «Ривер Плейт».

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В феврале представитель ОАЭ стартует в групповой стадии Лиги чемпионов АФК. Вместе с «Аль-Айном» в квартете D сыграют иранский «Сепахан», катарский «Аль-Садд» и «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

В заключительной стадии квалификации турнира «Аль-Айн» нанес поражение ташкентскому «Бунедкору».

Главным тренером клуба является 44-летний португалец Педру Эммануэл, становившийся в составе «Порту» победителем Кубка УЕФА и Лиги чемпионов.

На данный момент «Аль-Айн» с 24 очками делит третье место в чемпионате ОАЭ с «Шарджей».

Самым дорогостоящим игроком команды является форвард Кайо Канедо, имеющий гражданство Бразилии и ОАЭ. Его стоимость составляет 4,8 миллиона евро.

Нападающий сборной Того Коджо Фо-До Лаба оценивается в три миллиона, а японский защитник Сиотани Цукаса стоит 2,5 миллиона евро. Ценник на самого Исламхана, по данным Transfermarket.de, составляет три миллиона.

В прошлом цвета клуба защищали такие игроки, как Маркус Берг, Асамоа Гьян, Эммануэль Эменике, Мирослав Стох и Райан Бабел.

Из знаменитых тренеров клуба можно выделить нынешнего наставника сборной Бразилии Тите, француза Брюно Метсу и румына Ангела Йорданеску.