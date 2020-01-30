Бронзовый призер КПЛ расстался с бывшим футболистом сборной Казахстана

В шымкентской команде футболист находился с прошлого сезона, проведя девять игр в КПЛ. В Казахстане также он играл за «Кайсар», «Атырау», «Актобе», «Астану». В составе столичного клуба становился обладателем Кубка Казахстана-2012, а с актюбинцами завоевывал Суперкубок-2014.

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Коробкин — воспитанник российского футбола. Но в свое время был натурализован, что позволило ему провести 13 игр за сборную Казахстана.

Сезон 2019 года «Ордабасы» завершил на третьем месте. Зимой из команды ушли Темирлан Ерланов («Тобол»), Марат Быстров («Астана», окончание аренды), Дмитрий Непогодов («Астана», окончание аренды), Май Махлангу («Лудогорец», окончание аренды), Сергей Малый («Астана», окончание аренды), Алексей Щеткин («Астана», окончание аренды), Кирилл Ковальчук.