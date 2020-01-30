«Тараз» усилился еще тремя игроками
«Тараз» пополнили сразу три новых футболиста, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Тараз» пополнили сразу три новых футболиста, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Контракты до конца года подписаны с 31-летним белорусским защитником Валерием Каршакевичем, 22-летним российским хавбеком Аюбом Бацуевым и 29-летим черногорцем Деяном Больевичем.
Последним клубом Каршакевича была российская «Мордовия», Бацуева — грозненский «Ахмат», Больевича — черногорская «Подгорица».
Ранее состав южан пополнили 32-летний сербский форвард Братислав Пуношевац, 25-летний черногорский хав Йован Чадженович, 26-летний литовский полузащитник Овидиус Вербицкас и 28-летний казахстанский вратарь Джурахон Бабаханов.
Напомним, сезон 2019 года «Тараз» завершил на десятом месте, тогда как прописку в