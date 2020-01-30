«Тараз» усилился еще тремя игроками

Контракты до конца года подписаны с 31-летним белорусским защитником Валерием Каршакевичем, 22-летним российским хавбеком Аюбом Бацуевым и 29-летим черногорцем Деяном Больевичем.

Напомним, сезон 2019 года «Тараз» завершил на десятом месте, тогда как прописку в премьер-лиге сохранил благодаря победе в переходных играх с «Акжайыком». В зимнее межсезонье клуб возглавил 63-летний казахстанский тренер Владимир Никитенко.