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14:42 (мск), источник: Vesti.kz

Исламхан войдет в ТОП-10 самых дорогих игроков зарубежного чемпионата после трансфера в новый клуб

Капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан, который отправился в Объединенные Арабские Эмираты для подписания контракта с клубом «Аль-Айн», войдет в ТОП-10 самых дорогостоящих игроков турнира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

По данным Transfermarket.de, стоимость Исламхана составляет три миллиона евро. В своем клубе Исламхан по ценнику будет уступать лишь бразильскому форварду с паспортом ОАЭ Кайо Канедо, чья стоимость составляет 4,8 миллиона евро.

До ОАЭ Канедо выступал на родине за «Ботафого», «Фигейренсе», «Интернасьонал» и «Виторию». В чемпионате ОАЭ 29-летний игрок также защищал цвета «Аль-Васл». Он сыграл 122 встречи, отличившись 72 раза. В Лиге чемпионов АФК он провел восемь матчей и забил два гола.

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Идентичный с Исламханом ценник в «Аль-Айне» у нападающего сборной Того Коджо Фо-До Лаба. Он выступал на родине, а также в чемпионатах Габона и Марокко. В ОАЭ тоголезец демонстрирует высокую результативность, забив 13 голов в 12 матчах. На его счету покер и хет-трик. В сборной Того 28-летний игрок принял участие в 16 играх и отличился восемь раз.

Еще одним игроком «Аль-Айна», стоимость которого фактически сравнима с Исламханом, является японский защитник Сиотани Цукаса. Его цена составляет 2,5 миллиона евро. На родине он выступал в составе «Санфречче Хиросима». В чемпионате ОАЭ 31-летний игрок провел 13 матчей и забил один гол.

За сборную Японии Цукаса сыграл в семи встречах и отличился один раз. Он является серебряным призером Кубка Азии 2019 года.

ТОП-10 игроков клубов чемпионата ОАЭ по трансферной стоимости:
1. Игор Коронадо — «Шарджа» (Бразилия/Италия) — 6 миллионов
2. Кайо Канедо Корреа — «Аль-Айн» (Бразилия/ОАЭ) — 4,8 миллиона
3−6. Кено — «Аль-Джазира» (Бразилия), Поль-Жозе Мпоку — «Аль-Вахда» (ДР Конго/Бельгия), Али Мабхут — «Аль-Джазира» (ОАЭ), Леонардо — «Шабаб Аль-Ахли» (Бразилия) — 4 миллиона
7−8. Рикардо Гомес — «Аль-Наср» (Кабо-Верде/Португалия), Брэндли Кувас — «Аль-Наср» (Кюрасао/Нидерланды) — 3,5 миллиона
9−10. Коджо Фо-До Лаба — «Аль-Айн» (Того), Кайо — «Шарджа» (Бразилия) — 3 миллиона.

Напомним, что Исламхан по окончании контракта покинул «Кайрат» в качестве свободного агента. Капитан сборной Казахстана находился на просмотре в российском «Зените» на сборах в Катаре, но до подписания контракта дело не дошло. На сборы в Испанию питерский клуб отправился без казахстанца.

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