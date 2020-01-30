Тренер МЮ захотел готового получать переломы ради голов форварда

Источник: Reuters

«Нам нужен такой форвард, который готов сломать себе нос или палец, но при этом забить мяч. Вот такие качества необходимы нашей команде», — заявил специалист.

Норвежец добавил, что рассчитывает на скорейшее подписание контракта с капитаном «Спортинга» Бруну Фернандешем. По словам Сульшера, хавбек находится в отличной форме и готов играть.

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Пр информации СМИ, сумма трансфера 25-летнего португальского полузащитника составит 55 миллионов евро. Еще 25 миллионов лиссабонский клуб может получить от манкунианцев в качестве бонусов.