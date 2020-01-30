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15:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Тренер МЮ захотел готового получать переломы ради голов форварда

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о возможных приобретениях клуба до окончания зимнего трансферного окна. Об этом сообщает The Evening Standart.

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Источник: Reuters

«Нам нужен такой форвард, который готов сломать себе нос или палец, но при этом забить мяч. Вот такие качества необходимы нашей команде», — заявил специалист.

Норвежец добавил, что рассчитывает на скорейшее подписание контракта с капитаном «Спортинга» Бруну Фернандешем. По словам Сульшера, хавбек находится в отличной форме и готов играть.

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Пр информации СМИ, сумма трансфера 25-летнего португальского полузащитника составит 55 миллионов евро. Еще 25 миллионов лиссабонский клуб может получить от манкунианцев в качестве бонусов.

Зимнее трансферное окно в европейских чемпионатах закроется 31 января. «Манчестер Юнайтед» после 24 туров Английской премьер-лиги (АПЛ) имеет в активе 34 очка и находится на пятом месте в таблице.

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