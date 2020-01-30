Незаменимый форвард с 14 результативными действиями в КПЛ-2019 нашел новый клуб
Хорватский форвард Иван Пешич продолжит карьеру в казахстанской
Хорватский форвард Иван Пешич продолжит карьеру в казахстанской
В предыдущем сезоне Пешич выступал в составе карагандинского «Шахтера» находясь в аренде.
Права на игрока принадлежали бухарестскому «Динамо».
С 1 января 2020 года хорват стал свободным агентом.
В КПЛ-2019 Пешич сыграл без замен все 33 матчы, отличившись восемь раз и отдав шесть ассистов.
Кроме Румынии и Казахстана, хорватский форвард поиграл в Австрии за «Аустрию Клагенфурт», а также выступал на родине за «Хайдук», «Шибеник», «Задар» и РНК.
«Кайсар» по итогам предыдущего сезона стал обладателем Кубка Казахстана и представит страну в Лиге Европы 2020/21.