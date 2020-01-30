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15:09 (мск), источник: Vesti.kz

Незаменимый форвард с 14 результативными действиями в КПЛ-2019 нашел новый клуб

Хорватский форвард Иван Пешич продолжит карьеру в казахстанской премьер-лиге. 27-летний футболист отправился в расположение кызылординского «Кайсара» для подписания контракта, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

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В предыдущем сезоне Пешич выступал в составе карагандинского «Шахтера» находясь в аренде.

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Права на игрока принадлежали бухарестскому «Динамо».

С 1 января 2020 года хорват стал свободным агентом.

В КПЛ-2019 Пешич сыграл без замен все 33 матчы, отличившись восемь раз и отдав шесть ассистов.

Кроме Румынии и Казахстана, хорватский форвард поиграл в Австрии за «Аустрию Клагенфурт», а также выступал на родине за «Хайдук», «Шибеник», «Задар» и РНК.

«Кайсар» по итогам предыдущего сезона стал обладателем Кубка Казахстана и представит страну в Лиге Европы 2020/21.

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