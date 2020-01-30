Билек рассказал о потерях «Астаны» и целях на турнир в Португалии

Источник: AP 2020

По словам чешского специалиста, из-за мышечных травм первый матч на турнире «Атлантик Кап» пропустят четыре футболиста, а еще два игрока пока занимаются по индивидуальной программе.

— Команда работает в двухразовом режиме, если говорить в целом, то на данный момент я доволен условиями, за исключением нескольких дождливых дней, из-за чего поля, предоставленные нам, не всегда идеального качества, но мы попросили организаторов, нам поменяли локацию, так что все хорошо.

Что касается отношения футболистов, то я полностью доволен тем, как команда выполняет мои требования и проявляет себя в тренировочном процессе.

— Как в команде обстоят дела с травмированными футболистами?

— Пока по индивидуальной программе работают два футболиста — Фирмин Мубеле, который находится в расположении команды, но пока не тренируется в общей группе, и Лука Шимунович, который был отправлен на дополнительное восстановление в Загреб, но со дня на день должен снова вернуться в команду. Будем надеяться, что сразу в общую группу, чтобы успеть набрать форму наравне со всеми.

— Завтра команда стартует в престижном турнире «Атлантик Кап», в каком состоянии «Астана» подходит к турниру?

— У нас есть потери, уже точно с «Копенгагеном» не сыграют Антонио Рукавина, Иван Маевский, Абзал Бейсебеков и Жарко Томашевич, у которых есть различного рода мышечные травмы. Понятно, что команда далека от оптимальных кондиций, мы все-таки тренируемся вместе всего 14 дней, до этого был перерыв у футболистов, поэтому говорить об оптимальных кондициях пока не приходится.

— Что вы скажете о первом сопернике на «Атлантик Кап» — «Копенгагене»?

— Это очень сильный соперник, один из самых титулованных клубов Дании, постоянный участник еврокубков. Если я не ошибаюсь, то в прошлом году команды также встречались с соперником на сборах, тогда датчане сумели одержать уверенную победу, что также говорит об их уровне. Для нас же матч на «Атлантик Кап» станет лишь вторым в этом году, команда старается изучить новые тактические схемы, с чемпионом Дании сыграем 3−4−3. Это новая схема для наших футболистов, но для меня очень важно, чтобы они понимали ее, умели играть, а также перестраиваться с одной схемы на другую.

— Ставит ли перед вами руководство клуба какие-то задачи на «Атлантик Кап»?

— Нет, к счастью, у нас с руководством «Астаны» общие взгляды на футбол в целоми подготовку команды к сезону в частности. Это очень важно. Мы понимаем, что сейчас перед командой стоит очень важная задача — создание фундамента физической подготовки на сезон, поэтому на результаты товарищеских матчей никто большое внимание обращать не будет. Для меня куда более важно, чтобы команда была готова к сезону и понимала, как играть по той или иной схеме.

И тем не менее — это вовсе не значит, что мы не хотим выиграть, поверьте, такая команда, как «Астана», выходит на поле с желанием только выиграть, вне зависимости от соперника или статуса матча.