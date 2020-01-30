«Тобол» назвал соперников по вторым сборам

УТС стартует 2 февраля. В ходе него «Тобол» проведет шесть контрольных матчей: 6 февраля соперником станет сербская «Младост», 9-го — боснийский «Сараево», 12-го — украинское «Динамо» из Киева, 15-го — белорусская «Ислочь», 18-го — латвийский «Спартак» из Юрмалы, а 21-го — белорусское «Динамо-Брест».

Первый сбор «Тобол» провел в ОАЭ, где сыграл всего один контрольный матч против словацкой «Жилины» — 1:1.