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15:55 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» назвал соперников по вторым сборам

Костанайский «Тобол» определился с соперниками на втором учебно-тренировочном сборе в Турции, сообщает официальный сайт клуба.

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УТС стартует 2 февраля. В ходе него «Тобол» проведет шесть контрольных матчей: 6 февраля соперником станет сербская «Младост», 9-го — боснийский «Сараево», 12-го — украинское «Динамо» из Киева, 15-го — белорусская «Ислочь», 18-го — латвийский «Спартак» из Юрмалы, а 21-го — белорусское «Динамо-Брест».

Первый сбор «Тобол» провел в ОАЭ, где сыграл всего один контрольный матч против словацкой «Жилины» — 1:1.

Напомним, что «Тобол» 14 декабря возглавил Григорий Бабаян. Казахстанский специалист с 2012 по 2019 год работал в «Астане», в том числе и главным тренером.

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