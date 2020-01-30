Замена Жукову и сменщик Покатилова. «Кайрат» готовит молодежь к основному составу
Несмотря на несколько трансферов, «Кайрат»
Несмотря на несколько трансферов, «Кайрат»
В последние годы все молодые вратари «Кайрата» прочно сидели даже не на скамейке, а на трибуне, не попадая в заявку. Разбить крепкий вратарский блок в лице Стаса Покатилова и Владимира Плотникова крайне сложно, но Устименко старается. Со все той же «Легией» на сборах Устименко взял пенальти и в целом смотрелся уверенно. Возможно, клуб
В оборонительной линии у «Кайрата» существует серьезный дефицит, именно поэтому Шпилевский вынужден не только привлекать игроков академии, но и активно внедрять их в состав. Для Сизова это отличный шанс во взрослой команде, очевидно, что игроку не хватает опыта и класса, но пример Нуралы Алипа определенно должен вдохновлять Ивана.
Шпилевский привлек Адахаджиева к основе еще в прошлом году — хавбек сыграл пару раз в кубке и один раз в чемпионате. При этом Адам был твердым игроком старта в «Кайрат-Жастар». В первой лиге Адахаджиев показал себя как современный полузащитник, способный дать хороший объем и управлять игрой, Адам отдал восемь голевых передач.
В ходе нынешнего сбора Адахаджиев выделяется еще отчетливее, его хвалит даже Шпилевский. Вполне возможно, что Адам станет заменой Георгию Жукову или Рамазану Оразову с которым алматинский клуб, скорее всего, также расстанется.
Шушеначев, как и Адахаджиев был заметен в первой лиге за вторую команду «Кайрата» и также постепенно внедрялся в состав основы. В прошлом году Артур забил важный гол «Тоболу» в КПЛ и, очевидно, сделал заявку на постоянное присутствие в главной команде. Зимой алматинцы продлили контракт с Эсеолой и подписали Абата Аймбетова. Шушеначев вновь будет скорее на подхвате, но в ходе нынешней предсезонки ему уже удалось сверкнуть — он забил победный гол в ворота «Легии».
Также на втором сборе «Кайрата» находятся Динмухаммед Жомарт, Дамир Касабулат, Алиби Тузакбаев, Дамир Битусупов и Данияр Усенов.
Напомним, что в ходе второго сбора «Кайрат» провел уже четыре контрольных встречи. В матчах с «Легией» алматинцы одержали победу (1:0) и уступили (0:2), игра против киевского «Динамо» также сложилась неудачно для кайратовцев (0:2), а в противостоянии с болгарским «Лудогорцем» казахстанский клуб пропустил шесть безответных мячей.