Замена Жукову и сменщик Покатилова. «Кайрат» готовит молодежь к основному составу

Данил Устименко, вратарь

В последние годы все молодые вратари «Кайрата» прочно сидели даже не на скамейке, а на трибуне, не попадая в заявку. Разбить крепкий вратарский блок в лице Стаса Покатилова и Владимира Плотникова крайне сложно, но Устименко старается. Со все той же «Легией» на сборах Устименко взял пенальти и в целом смотрелся уверенно. Возможно, клуб все-таки хочет сделать ставку на Данила как на второго вратаря, учитывая количество игрового времени, проведенное им в контрольных матчах.

Иван Сизов, защитник

В оборонительной линии у «Кайрата» существует серьезный дефицит, именно поэтому Шпилевский вынужден не только привлекать игроков академии, но и активно внедрять их в состав. Для Сизова это отличный шанс во взрослой команде, очевидно, что игроку не хватает опыта и класса, но пример Нуралы Алипа определенно должен вдохновлять Ивана.

Адам Адахаджиев, центральный полузащитник

Шпилевский привлек Адахаджиева к основе еще в прошлом году — хавбек сыграл пару раз в кубке и один раз в чемпионате. При этом Адам был твердым игроком старта в «Кайрат-Жастар». В первой лиге Адахаджиев показал себя как современный полузащитник, способный дать хороший объем и управлять игрой, Адам отдал восемь голевых передач.

В ходе нынешнего сбора Адахаджиев выделяется еще отчетливее, его хвалит даже Шпилевский. Вполне возможно, что Адам станет заменой Георгию Жукову или Рамазану Оразову с которым алматинский клуб, скорее всего, также расстанется.

Артур Шушеначев, нападающий

Шушеначев, как и Адахаджиев был заметен в первой лиге за вторую команду «Кайрата» и также постепенно внедрялся в состав основы. В прошлом году Артур забил важный гол «Тоболу» в КПЛ и, очевидно, сделал заявку на постоянное присутствие в главной команде. Зимой алматинцы продлили контракт с Эсеолой и подписали Абата Аймбетова. Шушеначев вновь будет скорее на подхвате, но в ходе нынешней предсезонки ему уже удалось сверкнуть — он забил победный гол в ворота «Легии».

Также на втором сборе «Кайрата» находятся Динмухаммед Жомарт, Дамир Касабулат, Алиби Тузакбаев, Дамир Битусупов и Данияр Усенов.