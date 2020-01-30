«Эстудиантес» сообщил о переходе Маркоса Рохо из «Манчестер Юнайтед»

Рохо начинал карьеру в «Эстудиантесе», из которого перешел в московский «Спартак» в 2010 году. В 2012-м он покинул «красно-белых» и пополнил состав португальского «Спортинга», из которого перебрался в «МЮ» в 2014 году. В составе «красных дьяволов» аргентинец сыграл в общей сложности 122 матча и забил два гола. На счету Рохо также 61 игра и три гола за сборную Аргентины.