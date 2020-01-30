Текущие события
Футбол. Зарубежный
29.01
Вест Хэм Юнайтед
Ливерпуль
02
Футбол. Зарубежный
31.01
Герта
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
31.01
Ренн
Нант
Футбол. Зарубежный
1.02
Гранада
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
1.02
Лестер
Челси
Футбол. Зарубежный
1.02
Болонья
Брешиа
Все события
Фоторепортажи
11Сборная России стала серебряным призером МЧМ
19Синицина и Кацалапов стали чемпионами Европы!
16:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Эстудиантес» сообщил о переходе Маркоса Рохо из «Манчестер Юнайтед»

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Защитник английского «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо перешел в аргентинский «Эстудиантес», сообщается в официальном аккаунте футбольного клуба из Ла-Платы в Twitter.

Наверх

Подробности сделки и срок контракта с 29-летним футболистом не уточняются.

Во время загрузки произошла ошибка.

Рохо начинал карьеру в «Эстудиантесе», из которого перешел в московский «Спартак» в 2010 году. В 2012-м он покинул «красно-белых» и пополнил состав португальского «Спортинга», из которого перебрался в «МЮ» в 2014 году. В составе «красных дьяволов» аргентинец сыграл в общей сложности 122 матча и забил два гола. На счету Рохо также 61 игра и три гола за сборную Аргентины.

Читайте также
Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Соцсети разозлила новая 'голая выходка' Волански
Уехавшая в Польшу Куракова рассказала об отношении поляков к русским
Еще один невероятный вечер Овечкина. Он переписал кучу рекордов
Фигуристка из группы Тутберидзе завершила карьеру из-за травмы
Очаровательная дочь Сергея Семака ждет ребенка (фото)
Кокорин: Жду новостей из «Зенита», пока что еду в «Зенит-2»
Красавица-футболистка покорила фанатов, не выходя на поле (фото)
Источник: Перешедший в «Спартак» Соболев мог оказаться в АПЛ
Джокович стал первым финалистом Australian Open
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь