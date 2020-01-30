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18:25 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец Жуков помог польскому клубу победить участника Лиги чемпионов

Полузащитник сборной Казахстана Георгий Жуков сыграл за польскую «Вислу» из Кракова в победном матче против грузинского «Динамо» из Тбилиси, передает корреспондент Vesti.kz.

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Контрольная встреча прошла сегодня, 30 января, в рамках сборов в Турции и завершилась со счетом 3:2. У победителей на 60-й минуте забил Александр Букса, на 71-й пенальти реализовал Якуб Блащиковски, а на 92-й отличился Хеберт. У проигравших автором гола с пенальти на 66-й минуте стал Торнике Капанидзе, а на 86-й с игры — Анзор Меквабишвили.

В этом матче Жуков вышел в стартовом составе и провел полную игру. Его клуб занимает предпоследнее, 14-е, место после 20 туров, а «Динамо» в прошлом сезоне стало чемпионом Грузии и летом представит страну в Лиге чемпионов.

Следующий матч «Вислы» будет уже официальным. Команда Жукова 9 февраля дома примет «Ягеллонию» в рамках 21-го тура чемпионата. О переходе 25-летнего казахстанца польский клуб объявил в конце ноября.

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