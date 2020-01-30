Казахстанец Жуков помог польскому клубу победить участника Лиги чемпионов

Контрольная встреча прошла сегодня, 30 января, в рамках сборов в Турции и завершилась со счетом 3:2. У победителей на 60-й минуте забил Александр Букса, на 71-й пенальти реализовал Якуб Блащиковски, а на 92-й отличился Хеберт. У проигравших автором гола с пенальти на 66-й минуте стал Торнике Капанидзе, а на 86-й с игры — Анзор Меквабишвили.