Сетьен: Работать в «Барселоне» легче, чем я думал

«Нахожу ли работу в “Барселоне” более сложной, чем я изначально себе представлял? Думаю, нет, она проще, чем я думал, потому что многие вещи, о которых мы говорили ранее, уже проделаны, — сказал Сетьен. — Да, есть моменты, которые нужно улучшить, однако игроки способны сразу понимать, чего я от них хочу. Уверен, плоды нашей работы скоро будут видны на футбольном поле».