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20:06 (мск), источник: ТАСС

Сетьен: Работать в «Барселоне» легче, чем я думал

ТАСС, 30 января. Главный тренер футбольного клуба «Барселона» испанец Кике Сетьен заявил, что работать в команде оказалось проще, чем он изначально себе представлял. Комментарий Сетьена приводит «Газета.Ru» со ссылкой на испанское издание Marca.

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Источник: AP 2020

Сетьен возглавил «Барселону» 14 января, сменив на этом посту Эрнесто Вальверде. При Сетьене испанский клуб одержал две победы и потерпел одно поражение.

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«Нахожу ли работу в “Барселоне” более сложной, чем я изначально себе представлял? Думаю, нет, она проще, чем я думал, потому что многие вещи, о которых мы говорили ранее, уже проделаны, — сказал Сетьен. — Да, есть моменты, которые нужно улучшить, однако игроки способны сразу понимать, чего я от них хочу. Уверен, плоды нашей работы скоро будут видны на футбольном поле».

Предыдущей командой, которую возглавлял Сетьен, был испанский «Бетис». Также в послужном списке 61-летнего специалиста значатся испанские клубы «Расинг», «Полидепортиво», «Логроньес», «Луго» и «Лас-Пальмас». По итогам первого же сезона Сетьен с «Бетисом» занял шестое место в чемпионате Испании и пробился в групповой этап Лиги Европы. «Бетис» стал победителем квартета и вышел в плей-офф, где в 1/16 финала уступил французскому «Ренну» (3:3, 1:3).

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 43 очка в 21 матче, отставая от лидирующего «Реала» (Мадрид) на три очка.

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