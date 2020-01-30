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30 января, источник: Vesti.kz

Хижниченко забил за «Ордабасы», а «Окжетпес» сыграл вничью с болгарским клубом

Два клуба казахстанской премьер-лиги провели контрольные матчи на сборах в Турции, передает корреспондент Vesti.kz.

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Шымкентский «Ордабасы» сыграл вничью с «Приштиной» — 1:1, которая идет четвертой в чемпионате Косова. У казахстанского клуба голом отметился форвард Сергей Хижниченко, который прошлый сезон провел в «Астане».

Кокшетауский «Окжетпес» сыграл вничью с «Черно-Море» — 2:2, идущим шестым в чемпионате Болгарии. У казахстанского клуба забили хавбек сборной Эстонии Артем Дмитриев и полузащитник Санат Жумаханов.

Напомним, что в 2019 году «Ордабасы» занял третье место в КПЛ, а «Окжетпес» — седьмое.

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