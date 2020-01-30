Хижниченко забил за «Ордабасы», а «Окжетпес» сыграл вничью с болгарским клубом

Шымкентский «Ордабасы» сыграл вничью с «Приштиной» — 1:1, которая идет четвертой в чемпионате Косова. У казахстанского клуба голом отметился форвард Сергей Хижниченко, который прошлый сезон провел в «Астане».

Кокшетауский «Окжетпес» сыграл вничью с «Черно-Море» — 2:2, идущим шестым в чемпионате Болгарии. У казахстанского клуба забили хавбек сборной Эстонии Артем Дмитриев и полузащитник Санат Жумаханов.