«Барселона» вышла в четвертьфинал Кубка Испании, разгромив «Леганес»
В матче 1/8 финала Кубка Испании каталонская «Барселона» принимала «Леганес». Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.
В матче 1/8 финала Кубка Испании каталонская «Барселона» принимала «Леганес». Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.
Автором первого гола стал нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн, отправивший мяч в ворота соперника на 4-й минуте. До перерыва преимущество
Благодаря этой победе «Барселона» вышла в четвертьфинал Кубка Испании. «Леганес» завершил выступление в турнире.