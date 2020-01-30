«Барселона» вышла в четвертьфинал Кубка Испании, разгромив «Леганес»

Автором первого гола стал нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн, отправивший мяч в ворота соперника на 4-й минуте. До перерыва преимущество сине-гранатовых увеличил защитник Клеман Лангле. В начале второго тайма форвард Лионель Месси довёл счёт до разгромного. На 77-й минуте отличился хавбек каталонцев Артур Рамос. В концовке Месси оформил дубль.