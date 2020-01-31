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09:19 (мск), источник: Газета.Ру

Кавани останется в ПСЖ до конца сезона

Форвард «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани не будет менять команду до окончания контракта, передает официальный сайт издания L'Équipe.

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Источник: Reuters

Соглашение уругвайца с парижанами рассчитано до 30 июня 2020 года.

Стоит отметить, что нападающий Кавани был в шаге от трансфера в мадридский «Атлетико», однако испанский клуб так и не сумел договориться с руководством «ПСЖ» по цене.

Также на Эдинсона претендует «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

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