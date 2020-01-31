Кавани останется в ПСЖ до конца сезона
Форвард «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани не будет менять команду до окончания контракта, передает официальный сайт издания L'Équipe.
Форвард «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани не будет менять команду до окончания контракта, передает официальный сайт издания L'Équipe.
Соглашение уругвайца с парижанами рассчитано до 30 июня 2020 года.
Стоит отметить, что нападающий Кавани был в шаге от трансфера в мадридский «Атлетико», однако испанский клуб так и не сумел договориться с руководством «ПСЖ» по цене.
Также на Эдинсона претендует «Челси» и «Манчестер Юнайтед».