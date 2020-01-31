Marca — о Фёдоре Смолове: Коробка с сюрпризами

Статья вышла под заголовком «Смолов, коробка с сюрпризами: шоумен в России, обручённый с несовершеннолетней внучкой Бориса Ельцина». Значительная часть материала уделена личной жизни 29-летнего нападающего. В частности, сказано о его бывших отношениях с Викторией Лопыревой, Мирандой Шелией и Софией Никитчук. Также была упомянута его связь с 17-летней внучкой бывшего президента России Бориса Ельцина Марией Юмашевой. Наконец, было опубликовано скандальное видео, в котором он снялся летом прошлого года с известной певицей и телеведущей Ольгой Бузовой.