«Севилья» проиграла команде второго дивизиона в 1/8 финала Кубка Испании

В составе победителей дубль себе в актив записал Матеус Айас (7-я и 30-я минуты), еще один гол забил Альваро Рей, на 54-й минуте встречи пенальти не сумел реализовать Альваро Пенья. У «Севильи» отличился Нолито (90).

«Севилья» является пятикратным обладателем Кубка Испании, еще четыре раза команда выходила в финал турнира. В сезоне-1945/46 клуб выиграл чемпионат Испании. «Мирандес» во второй раз в истории вышел в четвертьфинал кубка страны, впервые подобное достижение команде покорилось в сезоне-2015/16. Клуб ни разу не выступал в высшем дивизионе чемпионата Испании.