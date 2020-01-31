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09:01 (мск), источник: ТАСС

«Севилья» проиграла команде второго дивизиона в 1/8 финала Кубка Испании

ТАСС, 31 января. «Севилья» уступила клубу «Мирандес» в гостевом матче 1/8 финала Кубка Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:3.

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Источник: Reuters

В составе победителей дубль себе в актив записал Матеус Айас (7-я и 30-я минуты), еще один гол забил Альваро Рей, на 54-й минуте встречи пенальти не сумел реализовать Альваро Пенья. У «Севильи» отличился Нолито (90).

Во время загрузки произошла ошибка.

Соперник «Мирандеса» по четвертьфинальному матчу Кубка Испании будет определен позднее по итогам жеребьевки.

«Севилья» является пятикратным обладателем Кубка Испании, еще четыре раза команда выходила в финал турнира. В сезоне-1945/46 клуб выиграл чемпионат Испании. «Мирандес» во второй раз в истории вышел в четвертьфинал кубка страны, впервые подобное достижение команде покорилось в сезоне-2015/16. Клуб ни разу не выступал в высшем дивизионе чемпионата Испании.

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