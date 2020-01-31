«Севилья» проиграла команде второго дивизиона в 1/8 финала Кубка Испании
ТАСС, 31 января. «Севилья» уступила клубу «Мирандес» в гостевом матче 1/8 финала Кубка Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:3.
ТАСС, 31 января. «Севилья» уступила клубу «Мирандес» в гостевом матче 1/8 финала Кубка Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:3.
В составе победителей дубль себе в актив записал Матеус Айас (7-я и 30-я минуты), еще один гол забил Альваро Рей, на 54-й минуте встречи пенальти не сумел реализовать Альваро Пенья. У «Севильи» отличился Нолито (90).
Соперник «Мирандеса» по четвертьфинальному матчу Кубка Испании будет определен позднее по итогам жеребьевки.
«Севилья» является пятикратным обладателем Кубка Испании, еще четыре раза команда выходила в финал турнира. В сезоне-1945/46 клуб выиграл чемпионат Испании. «Мирандес» во второй раз в истории вышел в четвертьфинал кубка страны, впервые подобное достижение команде покорилось в сезоне-2015/16. Клуб ни разу не выступал в высшем дивизионе чемпионата Испании.