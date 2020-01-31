«Новый Роналду» выбрал «Барселону» ради игры с Месси

Источник: AP 2020

20-летний форвард отдает предпочтение каталонскому клубу из-за желания играть в одной команде с аргентинцем Лионелем Месси. Отмечается, что «Барселона» готова заплатить за переход футболиста 30 миллионов евро. Если трансфер состоится, сделка станет крупнейшей в истории «Браги».

Тринкана сравнивают с его соотечественником — 34-летним Криштиану Роналду. На родине форвард известен, как «новый Криштиану». В составе молодежной сборной страны он выиграл чемпионат Европы U-19.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--21420f0628fca0f3224a" data-vnd="21420f0628fca0f3224a" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=21420f0628fca0f3224a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.