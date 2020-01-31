«Новый Роналду» выбрал «Барселону» ради игры с Месси
Португальский нападающий «Браги» Франсишку Тринкан может перейти в «Барселону». Об этом сообщает Diario de Noticas.
Португальский нападающий «Браги» Франсишку Тринкан может перейти в «Барселону». Об этом сообщает Diario de Noticas.
20-летний форвард отдает предпочтение каталонскому клубу
Тринкана сравнивают с его соотечественником — 34-летним Криштиану Роналду. На родине форвард известен, как «новый Криштиану». В составе молодежной сборной страны он выиграл чемпионат Европы U-19.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в девять миллионов евро. В нынешнем розыгрыше чемпионата Португалии он принял участие в 11 матчах «Браги» и записал на свой счет два забитых мяча.