Игрок европейской сборной после отъезда из КПЛ нашел клуб в Шотландии
Футболист сборной Литвы Деймантас Петравичюс, отыгравший полсезона за «Окжетпес», продолжит карьеру в Шотландии, передает корреспондент Vesti.kz.
Футболист сборной Литвы Деймантас Петравичюс, отыгравший полсезона за «Окжетпес», продолжит карьеру в Шотландии, передает корреспондент Vesti.kz.
24-летний полузащитник подписал контракт до 31 мая с клубом первого дивизиона «Куин оф зе Саут». Команда из города Дамфрис с 25 очками идет на восьмом месте из десяти после 22 туров.
Петравичюс находился в составе кокшетаусцев с лета прошлого года, проведя пять игр в КПЛ.
Футбольную карьеру он начинал в 2016 году в составе английского клуба «Ноттингем Форест». Также в его карьере были польский «Заглембе», шотландские «Мотеруэлл» и «Фалкирк».
За сборную своей страны выступает с 2013 года. Еще поиграл за юношескую и молодежную команды.
Отметим, что сезон 2019 года «Окжетпес» завершил на седьмом месте. В межсезонье синегорцев также покинули Джурахон Бабаханов («Тараз»), Данило Алвес («Сувон»), Тимур Байжанов («Иртыш»), Иван Бобко, Тимур Рудосельский, Нурлан Даиров («Кайрат», окончание аренды).