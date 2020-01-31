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10:45 (мск), источник: Vesti.kz

Игрок европейской сборной после отъезда из КПЛ нашел клуб в Шотландии

Футболист сборной Литвы Деймантас Петравичюс, отыгравший полсезона за «Окжетпес», продолжит карьеру в Шотландии, передает корреспондент Vesti.kz.

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24-летний полузащитник подписал контракт до 31 мая с клубом первого дивизиона «Куин оф зе Саут». Команда из города Дамфрис с 25 очками идет на восьмом месте из десяти после 22 туров.

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Петравичюс находился в составе кокшетаусцев с лета прошлого года, проведя пять игр в КПЛ.

Футбольную карьеру он начинал в 2016 году в составе английского клуба «Ноттингем Форест». Также в его карьере были польский «Заглембе», шотландские «Мотеруэлл» и «Фалкирк».

За сборную своей страны выступает с 2013 года. Еще поиграл за юношескую и молодежную команды.

Отметим, что сезон 2019 года «Окжетпес» завершил на седьмом месте. В межсезонье синегорцев также покинули Джурахон Бабаханов («Тараз»), Данило Алвес («Сувон»), Тимур Байжанов («Иртыш»), Иван Бобко, Тимур Рудосельский, Нурлан Даиров («Кайрат», окончание аренды).

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