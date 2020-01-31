Игрок европейской сборной после отъезда из КПЛ нашел клуб в Шотландии

24-летний полузащитник подписал контракт до 31 мая с клубом первого дивизиона «Куин оф зе Саут». Команда из города Дамфрис с 25 очками идет на восьмом месте из десяти после 22 туров.

Петравичюс находился в составе кокшетаусцев с лета прошлого года, проведя пять игр в КПЛ.

Футбольную карьеру он начинал в 2016 году в составе английского клуба «Ноттингем Форест». Также в его карьере были польский «Заглембе», шотландские «Мотеруэлл» и «Фалкирк».

За сборную своей страны выступает с 2013 года. Еще поиграл за юношескую и молодежную команды.