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12:28 (мск), источник: Vesti.kz

Игрок сборной Польши возглавил ТОП-5 самых дорогих трансферов в истории «Кайрата»

Переход Яцека Гуральски из болгарского «Лудогорца» в «Кайрат» стал одним из самых затратных в истории клуба. Корреспондент Vesti.kz вспоминает, за кого еще алматинцы платили значительные суммы.

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Источник: РИА "Новости"

В истории «Кайрата» было немало именитых легионеров, но удивительно, что за таких игроков, как Анатолий Тимощук и Андрей Аршавин, клуб не платил, поскольку они являлись свободными агентами.

Учитывая дефицит футболистов в средней линии, «Кайрат» нуждался в таком исполнителе, как Гуральски, поэтому алматинцы не пожалели на его трансфер миллион евро (эти и все остальные данные приведены из transfermarkt.com). Столько же «Кайрат» отдал несколько лет назад за Георгия Жукова, российский «Урал» заработал хорошие деньги на казахстанце.

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Чуть меньше миллиона, а именно 870 тысяч евро, клуб из Алматы инвестировал в Еркебулана Тунгышбаева, возможно, это самая удачная сделка в истории «Ордабасы», чего не скажешь о «Кайрате», где вингер по-прежнему выглядит неубедительно.

Следующим в списке идет наверняка всеми позабытый и крайне загадочный персонаж — Ибрахим Моро. Ганца рекрутировали из шведского АИКа за 550 тысяч евро, но он стремительно покинул клуб, не сыграв ни одного официального матча из-за проблем со здоровьем.

Замыкает пятерку венгр Мартон Эппель, его переход из «Гонведа» обошелся в 500 тысяч евро. В целом форвард неплохо отыграл свой период в Казахстане, но минус в том, что «Кайрат» отпустил игрока свободным агентом.

Отметим, что также «Кайрат» платил за трансферы: Акоша Элека (480 тысяч евро), Небойши Косовича (450 тысяч евро), Гафуржана Суюмбаева (450 тысяч евро), Еркебулана Сейдахмета (300 тысяч евро) и Гулжигита Алыкулова (180 тысяч евро).

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