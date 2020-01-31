Игрок сборной Польши возглавил ТОП-5 самых дорогих трансферов в истории «Кайрата»

Источник: РИА "Новости"

В истории «Кайрата» было немало именитых легионеров, но удивительно, что за таких игроков, как Анатолий Тимощук и Андрей Аршавин, клуб не платил, поскольку они являлись свободными агентами.

Учитывая дефицит футболистов в средней линии, «Кайрат» нуждался в таком исполнителе, как Гуральски, поэтому алматинцы не пожалели на его трансфер миллион евро (эти и все остальные данные приведены из transfermarkt.com). Столько же «Кайрат» отдал несколько лет назад за Георгия Жукова, российский «Урал» заработал хорошие деньги на казахстанце.

Чуть меньше миллиона, а именно 870 тысяч евро, клуб из Алматы инвестировал в Еркебулана Тунгышбаева, возможно, это самая удачная сделка в истории «Ордабасы», чего не скажешь о «Кайрате», где вингер по-прежнему выглядит неубедительно.

Следующим в списке идет наверняка всеми позабытый и крайне загадочный персонаж — Ибрахим Моро. Ганца рекрутировали из шведского АИКа за 550 тысяч евро, но он стремительно покинул клуб, не сыграв ни одного официального матча из-за проблем со здоровьем.

Замыкает пятерку венгр Мартон Эппель, его переход из «Гонведа» обошелся в 500 тысяч евро. В целом форвард неплохо отыграл свой период в Казахстане, но минус в том, что «Кайрат» отпустил игрока свободным агентом.