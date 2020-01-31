Исламхан определился с игровым номером в новом клубе

Источник: Reuters

Капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан будет выступать за «Аль-Айн» из ОАЭ под восьмым номером, передает корреспондент Vesti.kz.

О его переходе клуб объявил официально сегодня, 31 ноября. В «Аль-Айн» Исламхан отправился после просмотра в российском «Зените», за который сыграл два матча на сборах в Катаре.

Добро пожаловать, Исламхан! Как арабский клуб представил капитана сборной Казахстана.

Интересно, что в сборной Казахстана Исламхан носит девятый номер. С этой цифрой на футболке он и играл в «Кайрате», за который выступал с 2014 года.