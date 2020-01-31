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13:29 (мск), источник: Vesti.kz

Исламхан определился с игровым номером в новом клубе

О его переходе объявлено сегодня.
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Источник: Reuters

Капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан будет выступать за «Аль-Айн» из ОАЭ под восьмым номером, передает корреспондент Vesti.kz.

О его переходе клуб объявил официально сегодня, 31 ноября. В «Аль-Айн» Исламхан отправился после просмотра в российском «Зените», за который сыграл два матча на сборах в Катаре.

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Интересно, что в сборной Казахстана Исламхан носит девятый номер. С этой цифрой на футболке он и играл в «Кайрате», за который выступал с 2014 года.

Более подробно о новом клубе Исламхана читайте здесь.

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