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13:30 (мск), источник: Vesti.kz

Добро пожаловать, Исламхан! Как арабский клуб представил капитана сборной Казахстана

Сегодня, 31 января, капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан официально подписал контракт с клубом ОАЭ «Аль-Айн», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2020

В Instagram-аккаунте клуба «Аль-Айн» Исламхан выходит на стадион «Хазза бин Зайед», забивает гол, ликует, после чего его приветствует главный тренер команды Педро Эммануэл.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Аль-Айн» является 13-кратным чемпионом ОАЭ. В 2018 году клуб играл в финале клубного чемпионата мира, уступив мадридскому «Реалу» (1:4).

26-летний полузащитник вошел в тройку самых дорогих игроков арабской команды, а также находится в ТОП-10 футболистов по трансферной стоимости во всем чемпионате ОАЭ.

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