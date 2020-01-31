Добро пожаловать, Исламхан! Как арабский клуб представил капитана сборной Казахстана
Сегодня, 31 января, капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан официально подписал контракт с клубом ОАЭ «Аль-Айн», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 31 января, капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан официально подписал контракт с клубом ОАЭ «Аль-Айн», сообщает корреспондент Vesti.kz.
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«Аль-Айн» является 13-кратным чемпионом ОАЭ. В 2018 году клуб играл в финале клубного чемпионата мира, уступив мадридскому «Реалу» (1:4).
26-летний полузащитник вошел в тройку самых дорогих игроков арабской команды, а также находится в ТОП-10 футболистов по трансферной стоимости во всем чемпионате ОАЭ.