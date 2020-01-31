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14:01 (мск), источник: Vesti.kz

Когда Исламхан может дебютировать за новый клуб

Капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан сегодня, 31 января, официально перешел в «Аль-Айн» из чемпионата ОАЭ, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

В новом клубе полузащитник будет выступать под восьмым номером. Новичка представили специальным видео.

Следующий матч «Аль-Айн» проведет завтра, 1 февраля, дома против «Аль-Васла». Игра 15-го тура начнется в 22:00 по времени Нур-Султана.

В ближайшие две недели у «Аль-Айна» будет очень плотный график. Команду Исламхана ждут четыре матча: после «Аль-Васла» 7 февраля состоится игра с «Аль-Шарджой», 11-го — домашняя встреча с иранским «Сепаханом» в Лиге чемпионов Азии, а 14-го — против «Аль-Иттихада Кальбы».

До конца сезона «Аль-Айну» осталось провести минимум 18 матчей, последний из которых запланирован на 10 мая.

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