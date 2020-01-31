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14:05 (мск), источник: Vesti.kz

Футболист стоимостью в миллион евро начал переговоры с казахстанскими клубами

Футболист сборной Боснии и Герцеговины Горан Закарич может продолжить карьеру в Казахстане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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При этом к 27-летнему вингеру проявляет интерес «Борац» и другие команды из родного чемпионата, но Закарич твердо намерен продолжить карьеру за границей.

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По его словам, он ожидает результатов переговоров с некоторыми участниками казахстанской премьер-лиги.

Последним клубом Закарича был румынский «КСУ Крайова», в который он перешел в октябре, подписав четырехлетний контракт, но в январе получил статус свободного агента.

В своей карьере также выступал за боснийские «Широки Бриег», «Зриньски», «Железничар», хорватские «Славен», «Локомотив» из Загреба, сербский «Партизан».

Также играл за юношескую и молодежную сборные своей страны, а с 2014 года начал привлекаться в национальную команду, проведя за нее 11 игр. Рыночная стоимость Закарича, по данным Transfermarkt, составляет миллион евро.

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