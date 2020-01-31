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14:33 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» обратился к Исламхану после его трансфера в зарубежный клуб

Алматинский «Кайрат» поздравил своего бывшего капитана Бауыржана Исламхана с переходом в «Аль-Айн» из чемпионата ОАЭ.

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О подписании казахстанского полузащитника арабский клуб объявил сегодня, 31 января. В «Аль-Айне» Исламхан будет выступать под восьмым номером.

В своем заявлении «Кайрат» поблагодарил Исламхана за карьеру в клубе.

«Контракт лучшего полузащитника страны с “желто-черными” истек 31 декабря, но Бауыржан поддерживал форму вместе с игроками нашего клуба на первом УТС в Алматы. Затем он в ранге свободного агента провел несколько дней на УТС с “Зенитом”. Двукратный лучший футболист страны и четырехкратный обладатель Кубка Казахстана провел в футболке “Кайрата” 223 матча. В них капитан сборной Казахстана забил 64 гола и выдал 61 результативную передачу. Спасибо, Бато!» — говорится в сообщении «Кайрата».

Во время загрузки произошла ошибка.

Дебютировать за новый клуб Исламхан может уже завтра, 1 февраля.

Отметим, что Исламхан вошел в десятку самых дорогих футболистов чемпионата ОАЭ. По условиям соглашения с «Кайратом» он не мог перейти в другую команду КПЛ после ухода из алматинского клуба.

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