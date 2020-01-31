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15:20 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер восхитился Исламханом и анонсировал его дебют в составе нового клуба

Главный тренер «Аль-Айна» из ОАЭ Педру Эмануэл прокомментировал переход капитана сборной Казахстана Бауыржана Исламхана.

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О подписании полузащитника арабский клуб объявил сегодня, 31 января. В «Аль-Айне» Исламхан будет выступать под восьмым номером, а представили новичка специальным видео.

«У Исламхана есть потенциал достичь дополнительного преимущества и делать разницу на поле», — заявил Эмануэл.

Португальский специалист также добавил, что Исламхан может выйти в стартовом составе в матче против «Аль-Васла», который пройдет завтра, 1 февраля, и начнется в 22:00 по времени Нур-Султана.

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Сам казахстанец вошел в десятку самых дорогих игроков чемпионата ОАЭ.

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