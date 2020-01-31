Тренер восхитился Исламханом и анонсировал его дебют в составе нового клуба

О подписании полузащитника арабский клуб объявил сегодня, 31 января. В «Аль-Айне» Исламхан будет выступать под восьмым номером, а представили новичка специальным видео.

Португальский специалист также добавил, что Исламхан может выйти в стартовом составе в матче против «Аль-Васла», который пройдет завтра, 1 февраля, и начнется в 22:00 по времени Нур-Султана.