Тренер восхитился Исламханом и анонсировал его дебют в составе нового клуба
Главный тренер «Аль-Айна» из ОАЭ Педру Эмануэл прокомментировал переход капитана сборной Казахстана Бауыржана Исламхана.
Главный тренер «Аль-Айна» из ОАЭ Педру Эмануэл прокомментировал переход капитана сборной Казахстана Бауыржана Исламхана.
О подписании полузащитника арабский клуб объявил сегодня, 31 января. В «Аль-Айне» Исламхан будет выступать под восьмым номером, а представили новичка специальным видео.
«У Исламхана есть потенциал достичь дополнительного преимущества и делать разницу на поле», — заявил Эмануэл.
Португальский специалист также добавил, что Исламхан может выйти в стартовом составе в матче против «Аль-Васла», который пройдет завтра, 1 февраля, и начнется в 22:00 по времени
Сам казахстанец вошел в десятку самых дорогих игроков чемпионата ОАЭ.