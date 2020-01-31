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15:24 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты минского «Динамо» сыграют с «Зенитом» и московскими одноклубниками на сборе в Турции

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» проведут пять контрольных матчей на учебно-тренировочном сборе в турецком Белеке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

Первый спарринг в Турции команда Сергея Гуренко сыграет 15 февраля с «Левадией» из Таллина, затем две встречи с российскими клубами: 21 февраля — с московским «Динамо», 22 февраля — с лидером российской премьер-лиги «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

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На 29 февраля намечен матч с клубом второго дивизиона украинского чемпионата «Волынь» из Луцка, а 1 марта — заключительный поединок против латвийского «Спартака» из Юрмалы.

Сейчас столичные динамовцы готовятся к новому сезону в Сочи.

В первом товарищеском матче они проиграли представителю второго дивизиона российского чемпионата курскому «Авангарду» (2:4).

После возвращения домой минчане проведут два спарринга в Минске (8 февраля — против «Витебска», 11 февраля — против бобруйской «Белшины»), а затем отправятся в Турцию.

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