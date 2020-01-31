Футболисты минского «Динамо» сыграют с «Зенитом» и московскими одноклубниками на сборе в Турции
31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» проведут пять контрольных матчей на
31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» проведут пять контрольных матчей на
Первый спарринг в Турции команда Сергея Гуренко сыграет 15 февраля с «Левадией» из Таллина, затем две встречи с российскими клубами: 21 февраля — с московским «Динамо», 22 февраля — с лидером российской
На 29 февраля намечен матч с клубом второго дивизиона украинского чемпионата «Волынь» из Луцка, а 1 марта — заключительный поединок против латвийского «Спартака» из Юрмалы.
Сейчас столичные динамовцы готовятся к новому сезону в Сочи.
В первом товарищеском матче они проиграли представителю второго дивизиона российского чемпионата курскому «Авангарду» (2:4).
После возвращения домой минчане проведут два спарринга в Минске (8 февраля — против «Витебска», 11 февраля — против бобруйской «Белшины»), а затем отправятся в Турцию.