«Барселона» приобрела футболиста Тринкана из «Браги» за 31 млн евро
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Португальский нападающий Фрасишку Тринкан перейдет из португальской «Браги» в «Барселону», сообщается на сайте испанского футбольного клуба.
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Португальский нападающий Фрасишку Тринкан перейдет из португальской «Браги» в «Барселону», сообщается на сайте испанского футбольного клуба.
Сумма трансфера 20-летнего игрока составит 31 миллион евро. Тринкан присоединится к «Барселоне» 1 июля 2020 года. Футболист подпишет с каталонским клубом контракт на пять лет с отступными в 500 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Тринкан забил три мяча в 22 матчах за «Брагу».