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15:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Барселона» приобрела футболиста Тринкана из «Браги» за 31 млн евро

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Португальский нападающий Фрасишку Тринкан перейдет из португальской «Браги» в «Барселону», сообщается на сайте испанского футбольного клуба.

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Источник: AP 2020

Сумма трансфера 20-летнего игрока составит 31 миллион евро. Тринкан присоединится к «Барселоне» 1 июля 2020 года. Футболист подпишет с каталонским клубом контракт на пять лет с отступными в 500 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Тринкан забил три мяча в 22 матчах за «Брагу».

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