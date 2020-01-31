Футболист сборной Казахстана нашел новый клуб после ухода из «Астаны» и переговоров с РПЛ
Форвард сборной Казахстана Роман Муртазаев продолжит карьеру в «Тоболе», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Форвард сборной Казахстана Роман Муртазаев продолжит карьеру в «Тоболе», сообщает корреспондент Vesti.kz.
26-летний футболист подпишет контракт с костанайцами до лета текущего года.
Приоритет для Муртазаева — зарубежный чемпионат.
Ранее представители игрока вели переговоры с рядом клубов из России, среди которых «Рубин», «Крылья Советов» и «Оренбург», а также с венгерским «Уйпештом». С лета 2020 года, когда в РПЛ стартует новый сезон, казахстанцы не будут считаться легионерами.
В декабре прошедшего года Муртазаев покинул «Астану», в составе которой трижды становился чемпионом Казахстане. Также он выступал за родной «Шахтер» и павлодарский «Иртыш».
В середине января Муртазаев заявлял, что отказался от предложения «Тобола». Также форвард объяснил, почему ушел из «Астаны».