Исламхан дал первое интервью после перехода в зарубежный клуб

«Я горд надеть футболку “Аль-Айна”. Я понимаю, как нужно биться за эмблему клуба. Обещаю, что покажу все свои лучшие качества, чтобы помочь клубу достичь всех целей и порадовать большую армию фанатов. Я понимаю статус и ценности клуба, в который перешел сегодня. И главное: “Аль-Айн” хорошо известен по всему миру, потому что клуб играл в финале клубного чемпионата мира-2018 против “Реала”, выигрывал чемпионат ОАЭ и стал первой командой из своей страны, которая победила в Лиге чемпионов АФК. Я знаю, что у клуба много фанатов. Рад присоединиться к команде. Постараюсь оправдать доверие руководства клуба, тренеров и фанатов», — цитирует Исламхана официальный сайт «Аль-Айна».