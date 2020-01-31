Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Герта
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
22:45
Ренн
Нант
Футбол. Зарубежный
1.02
Гранада
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
1.02
Лестер
Челси
Футбол. Зарубежный
1.02
Болонья
Брешиа
Футбол. Зарубежный
1.02
Боруссия Д
Унион Б
Все события
Фоторепортажи
19Синицина и Кацалапов стали чемпионами Европы!
21Безупречная Трусова, ошибки Косторной и Щербаковой. Тренировки ЧЕ-2020
16:30 (мск), источник: Vesti.kz

Исламхан дал первое интервью после перехода в зарубежный клуб

Капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан прокомментировал переход в «Аль-Айн» из чемпионата ОАЭ.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

О подписании казахстанского полузащитника клуб объявил сегодня, 31 января.

Читайте также
Тренер восхитился Исламханом и анонсировал его дебют в составе нового клуба

В «Аль-Айне» Исламхан будет выступать под восьмым номером, а представили новичка специальным видео.

«Я горд надеть футболку “Аль-Айна”. Я понимаю, как нужно биться за эмблему клуба. Обещаю, что покажу все свои лучшие качества, чтобы помочь клубу достичь всех целей и порадовать большую армию фанатов. Я понимаю статус и ценности клуба, в который перешел сегодня. И главное: “Аль-Айн” хорошо известен по всему миру, потому что клуб играл в финале клубного чемпионата мира-2018 против “Реала”, выигрывал чемпионат ОАЭ и стал первой командой из своей страны, которая победила в Лиге чемпионов АФК. Я знаю, что у клуба много фанатов. Рад присоединиться к команде. Постараюсь оправдать доверие руководства клуба, тренеров и фанатов», — цитирует Исламхана официальный сайт «Аль-Айна».

Читайте также
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Вратарь сборной Азербайджана покинул "Тобол"
Черчесов прокомментировал трансферы Смолова и Комличенко
«Барселона» приобрела футболиста «Браги» за 31 млн евро
Стало известно имя второго финалиста Australian Open
Соболев попросил не сравнивать его с Дзюбой
Василевский поборется за вторую «Везину». Но конкуренты сильны
Российский биатлонист выиграл спринт на юношеском ЧМ
Бывшего тренера Макгрегора посадили за убийство
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь