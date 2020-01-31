«Барса» вырвала игрока из Китая и передумала, когда он летел в Испанию. Посмеялся даже Transfermarkt
Главный облом в карьере Седрика Бакамбу.
Главный облом в карьере Седрика Бакамбу.
Форвард «Бейцзин Гуоань» надолго запомнит это трансферное окно.
За сутки до дедлайна Бакамбу получил уникальный шанс уехать из Китая, где старт нового чемпионата отложили
Когда спортивный директор «Барсы» Эрик Абидаль согласовал все условия с агентами, а боссы «Бейцзина» одобрили переход, Бакамбу вылетел в Испанию на подписание контракта.
Седрик взял ближайший билет из Сеула, где форвард вместе с командой готовился к азиатской Лиге чемпионов, с пересадкой в Гонконге. Но во время стыковки получил новый звонок от Абидаля: «Извини, клуб передумал — все отменяется».
В итоге нападающий так и не сел в самолет до Барселоны и полетел обратно. Кажется, даже не расстроился. «Эй, Transfermarkt, напишите в моей истории переходов “Почти “Барселона””, пожалуйста. Все, что ни делается, все к лучшему. Увидимся в другой раз, Антуан Гризманн», — пошутил страйкер.
В Transfermarkt оценили и добавили в скриншот профиля игрока графу. «Ха-ха-ха! Спасибо, теперь мечта стала реальностью», — зафиналил страйкер, который точно остается в Китае.