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16:50 (мск), источник: Sport24

«Барса» вырвала игрока из Китая и передумала, когда он летел в Испанию. Посмеялся даже Transfermarkt

Главный облом в карьере Седрика Бакамбу.

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Источник: AP 2020

Форвард «Бейцзин Гуоань» надолго запомнит это трансферное окно.

За сутки до дедлайна Бакамбу получил уникальный шанс уехать из Китая, где старт нового чемпионата отложили из-за коронавируса. На Седрика неожиданно вышла «Барселона», оставшаяся без центрфорварда до весны — Луис Суарес будет восстанавливаться после операции на мениске минимум три месяца.

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Когда спортивный директор «Барсы» Эрик Абидаль согласовал все условия с агентами, а боссы «Бейцзина» одобрили переход, Бакамбу вылетел в Испанию на подписание контракта.

Седрик взял ближайший билет из Сеула, где форвард вместе с командой готовился к азиатской Лиге чемпионов, с пересадкой в Гонконге. Но во время стыковки получил новый звонок от Абидаля: «Извини, клуб передумал — все отменяется».

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В итоге нападающий так и не сел в самолет до Барселоны и полетел обратно. Кажется, даже не расстроился. «Эй, Transfermarkt, напишите в моей истории переходов “Почти “Барселона””, пожалуйста. Все, что ни делается, все к лучшему. Увидимся в другой раз, Антуан Гризманн», — пошутил страйкер.

В Transfermarkt оценили и добавили в скриншот профиля игрока графу. «Ха-ха-ха! Спасибо, теперь мечта стала реальностью», — зафиналил страйкер, который точно остается в Китае.

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  • Бакамбу уехал покорять Суперлигу два года назад. В январе 2018-го «Бейцзин» активировал пункт об отступных и выкупил лучшего бомбардира «Вильярреала» за 40 миллионов евро. Испанцы заработали 32,5 млн (Седрика выкупили из «Бураспора» за 7,5 млн).
  • На момент трансфера на счету форварда было 14 мячей в 21 матче сезона Ла Лиги. В Китае его статистика еще мощнее: 29 голов и 13 ассистов в 39 играх.
  • «Барса» не впервые выходит на китайский рынок — летом 2017-го каталонцы выкупили у «Гуанчжоу Эвергранд» Паульньо, а через год отдали обратно. И даже остались в плюсе.
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