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17:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Смолов получил в «Сельте» девятый номер

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Российский нападающий Федор Смолов успешно прошел медицинское обследование в «Сельте» и выбрал девятый игровой номер, сообщается на официальном сайте испанского футбольного клуба.

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Смолов в четверг перешел из московского «Локомотива» в «Сельту» на правах аренды. Соглашение 29-летнего форварда рассчитано до конца текущего сезона.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Федор Смолов успешно прошел медицинское обследование в пятницу. Затем игрок подписал контракт с “Сельтой”. Российский футболист будет играть под девятым номером», — говорится в сообщении испанской команды.

После 21 матча «Сельта» набрала 17 очков и идет на 18-м месте в чемпионате Испании.

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