Смолов получил в «Сельте» девятый номер
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Российский нападающий Федор Смолов успешно прошел медицинское обследование в «Сельте» и выбрал девятый игровой номер, сообщается на официальном сайте испанского футбольного клуба.
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Российский нападающий Федор Смолов успешно прошел медицинское обследование в «Сельте» и выбрал девятый игровой номер, сообщается на официальном сайте испанского футбольного клуба.
Смолов в четверг перешел из московского «Локомотива» в «Сельту» на правах аренды. Соглашение 29-летнего форварда рассчитано до конца текущего сезона.
«Федор Смолов успешно прошел медицинское обследование в пятницу. Затем игрок подписал контракт с “Сельтой”. Российский футболист будет играть под девятым номером», — говорится в сообщении испанской команды.
После 21 матча «Сельта» набрала 17 очков и идет на 18-м месте в чемпионате Испании.