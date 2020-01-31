Смолов получил в «Сельте» девятый номер

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Смолов в четверг перешел из московского «Локомотива» в «Сельту» на правах аренды. Соглашение 29-летнего форварда рассчитано до конца текущего сезона.

«Федор Смолов успешно прошел медицинское обследование в пятницу. Затем игрок подписал контракт с “Сельтой”. Российский футболист будет играть под девятым номером», — говорится в сообщении испанской команды.